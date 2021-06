Man die deel van zijn hersenen liet verwijderen zegt dat hij geen angst meer voelt

Jody Smith, die eerder leed aan regelmatige angst, paniekaanvallen en een obsessieve angst voor de dood, zei dat hij niet langer ergens “bang” voor is.



Dat gebeurde na een operatie om zijn epilepsie onder controle te krijgen.



De complexe operatie hield in het verwijderen van zijn rechter amygdala, het deel van de hersenen dat zijn vlucht- of vluchtrespons regelt.



En sinds de procedure zegt de 32-jarige uit New York City in de VS, dat hij geen vreesgevoelens meer kent.



Hij heeft ook zijn moed tot het uiterste getest door langs klifranden te klauteren en andere angstaanjagende activiteiten uit te voeren.



Maar niets dat hij heeft geprobeerd, heeft hem bang gemaakt, schrift Daily Star.

Reacties

18-06-2021 08:16:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.666

OTindex: 7.300

Dan mag hij wel oppassen. Angst is een uiterst belangrijke overlevingsfunctie.

18-06-2021 09:08:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.935

OTindex: 27.417

@venzje : Aan de andere kant, leven met overdreven angstgevoelens is ook geen leven.

18-06-2021 09:14:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.666

OTindex: 7.300

@Emmo : Dat is zo. Kennelijk was er geen gezonde tussenweg mogelijk en dan is dit inderdaad te prefereren.

18-06-2021 09:29:04 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.652

OTindex: 3.333

Gen angst kennen betekent natuurlijk niet dat je niet voorzichtig mag zijn. Of is het deel van logisch nadenken ook weggehaald?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: