Man post zichzelf in doos omdat hij geen geld heeft voor vliegticket

Brian is naarstig op zoek naar de mensen die hem hielpen zichzelf naar het buitenland te versturen als postpakket.



De inmiddels 75- jarige man uit Ierland was in Australië aan het werk toen hij erge heimwee kreeg naar zijn geboorteland.



Hij verdiende echter niet voldoende geld om de vliegtickets te bekostigen waarna zijn collega’s met het idee kwamen om hem in een houten doos op de post te doen.



De toen 19-jarige man bracht kussens, een zaklamp, en twee flessen water mee in de doos. Eentje voor urine en de andere voor water.



Hij verwachtte binnen 36-uur vanuit Melbourne (Australië) in Londen (VK) aan te komen, maar aangezien de vlucht al vol zat, ging de doos met een ander vliegtuig mee dat eerst in Los Angeles (VS) landde. Dit zorgde ervoor dat de reis niet 36-uur duurde, maar 4 dagen.



Brian dacht aangekomen te zijn in Londen, maar stond in plaats daarvan oog in oog met een Amerikaanse douanemedewerker.



De man werd door de FBI ondervraagd omdat hij volgens hen een spion zou kunnen zijn, meldt Metro.



Na onderzoek werd hij door de Amerikanen geplaatst op een vlucht naar zijn geboorteland.



Brian vertelt dat hij graag z’n excuses wilt aanbieden aan zijn toenmalige compagnons en ze hen graag een drankje zou willen aanbieden.

Reacties

17-06-2021 19:26:05 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 867

OTindex: 704

Dat is nog redelijk goed afgelopen voor hem.

Ik ben alleen benieuwd of die twee flessen genoeg waren. Het zal wel niet erg fris geroken hebben in die kist.



Gelukkig is zijn geboorteland niet Griekenland. de pakketjes die wij naar mijn schoonmoeder sturen vanuit Nederland doen er gemiddeld twee maanden over. Zelfs als het met priority verzonden wordt. Volgens mij houden ze niet zo van Nederlanders daar, al vullen ze wel hun zakken met al die toeristen elke zomer.

17-06-2021 19:53:37 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.648

OTindex: 3.329

@Ronnymij : Ik heb ook weleens een pakketje naar een Griekse kennis gestuurd maar 3 dagen later kreeg ik per mail een bedankje. Misschien helpt het dat hij in Athene woonde.

17-06-2021 20:22:54 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 867

OTindex: 704





In de tijd dat ik er woonde zijn er veel pakketten nooit aangekomen. @Grouse : dat helpt zeker. Tot Athene gaat het goed, want daar stopt het track and trace systeem.In de tijd dat ik er woonde zijn er veel pakketten nooit aangekomen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: