Vrouw geeft meer dan 500 duizend euro uit aan operaties om op Kim Kardashian te lijken

Een 28-jarige vrouw heeft honderden ingrepen ondergaan om op haar idool te lijken.Actrice Jennifer Pamplona heeft onder andere 4 ribben laten verwijderen om een smallere taille te krijgen. Ook heeft ze fillers op diverse plekken van haar lichaam laten in brengen, waaronder in haar billen.Ze wou heel graag de ‘nieuwe’ Kim Kardashian zijn en begon al op haar zeventiende met cosmetische chirurgie, nadat ze haar oma een toestemmingsformulier liet tekenen omdat ze nog minderjarig was.Jennifer heeft drie borstoperaties ondergaan, tien bilvergrotende operaties en twee neuscorrecties, meldt TheSun.De vrouw zegt echter spijt te hebben en was liever nooit begonnen met haar plan om op Kim te lijken.Eén van de dingen waar ze het meeste spijt van heeft is zijn lipfillers. Volgens haar zijn haar lippen niet meer elastisch en zal ze voor de rest van haar leven lipfillers moeten gebruiken omdat ze dan zouden inzakken en op die van een ‘vrouw van 70’ zouden lijken.Ze heeft verder drie borstcorrecties ondergaan, een facelift, facings, botox, draadlift, een amandeloog operatie en vet injecties.De van oorsprong Braziliaanse waarschuwt andere vrouwen en adviseert ze zo natuurlijk mogelijk te blijven.