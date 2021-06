Bestelbus bungelt half overboord op veerboot De Vlieland

Een bestelwagen is zaterdagmiddag bijna van veerboot De Vlieland gegleden. Het ongeluk gebeurde net nadat het schip vanaf het Waddeneiland vertrok.De bestuurder van het busje had de handrem er niet op. Toen de boot koers zette naar Harlingen gleed de auto naar achteren en bungelde terstond met twee wielen boven het water.De bemanning zag het op camerabeelden gebeuren en reageerde meteen, blikt directeur Dirk Spoor van rederij Doeksen terug. ,,Gelukkig was het rustig weer. De bemanning wist spanbanden om de auto heen te trekken, zodat die vast kwam te zitten. We zijn meteen teruggevaren naar de haven.”Met behulp van de brug lukte het om de bestelwagen in haven terug aan boord te krijgen. ,,Al met al was er een halfuur vertraging. Een vervelend voorval, maar het viel gelukkig mee”, besluit Spoor.