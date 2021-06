Vrouw (64) wil haar nier verkopen om familie uit financiële problemen te helpen

Een 64-jarige vrouw zegt dat ze haar nier wil verkopen om haar familie te helpen uit de financiële problemen te komen. Deze zouden zijn veroorzaakt door de ingrijpende coronamaatregelen.



De vrouw die net ten westen van Bangkok (Thailand) woont, legt uit dat ze vanwege de coronabeperkingen gedwongen was haar Chinese restaurant te sluiten.



Sindsdien heeft ze moeite om rond te komen en is ze niet in staat om haar familie, waaronder haar dochter, 2 zonen, schoondochter en 2 kleinkinderen, te onderhouden.



Ze beweert dat ze niet kon profiteren van het Covid-19-hulpprogramma van de Thaise overheid, omdat niemand in haar familie wist hoe ze een smartphone moeten gebruiken om een aanvraag in te dienen.



Bovendien werd het salaris van haar dochter die werkt in een fabriek verlaagd.



Buren hebben geholpen door voedsel te doneren, maar het is niet genoeg geweest. De vrouw heeft zich gewend tot de media en zegt dat ze haar nier wil verkopen, schrijft The Thaiger.

Reacties

17-06-2021 11:25:16 Emmo









Dat is natuurlijk wel de absolute noodsprong.

Praktisch gesproken vraag ik me af of iemand op een nier van 64 jaar oud zit te wachten.

Wat ik wel eigenaardig vind is dat

a: niemand in de familie met een smartphone kan omgaan (je kunt ook nog naar de buren of collega's toe die in hetzelfde schuitje zitten)

b: dat je uitsluitend met zo'n hebbeding die aanvraag kan doen.

17-06-2021 12:16:16 Mamsie









Nu haar restaurant gesloten is kan ze uitsluitend nog niertjes serveren.

17-06-2021 12:18:26 botte bijl









Quote:

Sindsdien heeft ze moeite om rond te komen en is ze niet in staat om haar familie, waaronder haar dochter, 2 zonen, schoondochter en 2 kleinkinderen, te onderhouden.

haar kinderen en schoondochter horen haar tegen te houden haar kinderen en schoondochter horen haar tegen te houden

17-06-2021 12:23:21 botte bijl









@Mamsie :

jij begrijpt het jij begrijpt het

17-06-2021 13:47:52 Grouse









Dochter, zonen en schoondochter kunnen niet ook voor inkomen zorgen?

17-06-2021 13:52:22 Mamsie









@Grouse : Het lijkt dat die allemaal parasiteren op deze vrouw.

