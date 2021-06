Waarom de bermen dit jaar vol klaprozen staan

Waar je ook komt (buiten de steden) overal ziet Nederland er deze dagen feestelijk uit door de miljoenen klaprozen.



Ze zijn er ieder jaar, maar dit jaar zijn het er meer dan anders. De verklaring: de verschroeiende zomers van de laatste jaren. Daardoor stierven andere kleine plantjes af en kwam er ruimte voor het klaprozenzaad om zich te ontkiemen, schrijft het AD. Het zaad van klaprozen is namelijk geduldig en kan tientallen jaren zijn kans afwachten tot de omstandigheden gunstig zijn. Zoals dit jaar.



Baudewijn Odé (60), onderzoeker wilde flora bij Floron in het AD: ,,Vooral oudere mensen weten nog hoe de klaproos overal wel groeide. Het zaad van toen komt nu uit, want klaprozenzaad kan wel tientallen jaren in de grond wachten op de goede omstandigheden. Dit jaar is het na een paar droge zomers en een nat voorjaar ineens raak.’’

