Vrouw ontwaakt uit tien maanden durende coma en ontdekt dat ze een baby heeft

De 37-jarige vrouw kreeg toen ze 7 maanden zwanger was een hartaanval waardoor ze in een coma belandde.



Nadat de Italiaanse genaamd Cristina ontwaakte uit de coma kwam ze tot de ontdekking dat ze moeder is geworden van een meisje.



Artsen voerden een keizersnede uit om het kind te redden terwijl ze nog in coma lag.



Het eerste wat ze zei na te zijn bijgekomen was het woord ‘mama’, vertelt de echtgenoot van Cristina. Volgens hem gaat het steeds beter met haar.



Cristina is inmiddels overgeplaatst naar een specialistische afdeling in een Oostenrijks ziekenhuis en kan nu zelfstandig ademen. Haar man meldt dat ze erg snel vooruit gaat en ‘onherkenbaar’ is in vergelijking met een aantal maanden geleden, wordt gemeld via Arezzo Notizie.



Het kindje verkeert ook in goede gezondheid na een periode in het ziekenhuis te hebben vertoeft wegens een tekort aan zuurstof tijdens de bevalling.



Het gezin heeft een gofundme pagina opgezet en heeft tot nu toe al meer dan 180 duizend euro opgehaald voor de behandeling van de vrouw.

Reacties

16-06-2021 17:05:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.627

OTindex: 20.447

Hopelijk heeft dat kindje geen permanente schade van dat zuurstoftekort. Maar wel mooi dat moeder en kind het beiden overleefd hebben.

16-06-2021 18:12:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.964

OTindex: 37.264



