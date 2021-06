Jongen (17) slaat meisje om bitterballen

De politie in Hollands Kroon heeft vrijdagavond een 17-jarige inwoner van Den Helder aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij had even daarvoor een meisje in het gezicht geslagen op het Lutjestrand, omdat ze weigerde een portie bitterballen met hem te delen.

Ze deed melding bij de politie die in de omgeving de jongen aantrof. Bij de aanhouding werd hij gefouilleerd en zijn twee telefoons aangetroffen die waarschijnlijk diezelfde dag zijn gestolen, van badgasten tijdens het zwemmen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de telefoons.



Het meisje hoefde zich niet direct onder doktersbehandeling te stellen. Haar is slachtofferhulp aangeboden.



De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en werd zaterdag verhoord.

Reacties

16-06-2021 14:15:09 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.638

OTindex: 3.327

Mooi, vastzetten die eikel.



16-06-2021 14:27:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.652

OTindex: 7.295

Een Nieuwedieper die dus een heuse dievedieper is.

16-06-2021 14:45:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.947

OTindex: 37.263

goed dat het meisje meteen de politie belde en dat die het serieus nam (maak je in Nederland weleens anders mee)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: