Meisje met 14 vingers en 13 tenen ondergaat levensveranderende operatie

Een meisje dat werd geboren met 14 vingers en 13 tenen heeft een levensveranderende operatie ondergaan om haar geboorteafwijking te corrigeren.Ting Ting (4) uit Guangdong in zuidoost China, leed aan aangeboren afwijkingen bij de geboorte en naarmate ze ouder werd, worstelde ze om dagelijkse levenstaken te doen, schrijft Sleekgist.De ouders van Ting Ting kregen te horen dat hun dochter polydactylie had – wanneer een persoon meer dan vijf vingers per hand en meer dan vijf tenen per voet heeft.De deskundige concludeerde dat de operatie zeer soepel verliep en succesvol was.