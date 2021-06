Niet-gevaccineerden verplicht rond te lopen met doodskopbord

De politie op het platteland van India heeft sommige burgers die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus borden laten dragen met een doodskop en gekruiste beenderen, het universele symbool voor gevaar.



Dit heeft geleid tot woede in het land en social media, omdat vaccinaties schaars zijn.



De politie hoopt met deze acties burgers over de streep te halen om te vaccineren, meldt Ary News.



Degenen die zijn gevaccineerd, krijgen een bord met de kleuren van de Indiase vlag met de tekst “Ik ben een nationalist.”



Zij die niet gevaccineerd zijn, krijgen een bord met daarop een doodshoofd en gekruiste beenderen met de tekst “Kom niet bij mij in de buurt, ik ben niet gevaccineerd. Blijf alsjeblieft bij me uit de buurt”.

Reacties

15-06-2021 14:12:11 CeeDee

Lid

WMRindex: 64

OTindex: 0

geen woorden voor, dit gaat veel te ver. geen woorden voor, dit gaat veel te ver.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: