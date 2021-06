Honderden leaserijders moeten acuut auto inleveren

Een onaangename verrassing voor sommige leaserijders: zij moeten halsoverkop hun auto inleveren. Mobiliteitsbedrijf Car Driver Deals (CDD) uit Maasbracht zou in financiële problemen zitten, waardoor grote verhuurbedrijven die eigenaar zijn van de auto's die terughalen. Een deel van de klanten heeft echter duizenden euro's voor het gebruik van de auto vooruitbetaald. Auto's worden soms zonder medeweten van de leaserijders opgehaald, met de persoonlijke eigendommen er nog in.



De auto's die CDD aan haar leaseklanten meegeeft, zijn geleverd door verschillende grote verhuurbedrijven als Avis, Sixt, Alcredis, Autohopper, Enterprise, Multilease en Alphabet.



"Momenteel rijdt u in een auto, die u ter beschikking is gesteld door Car Driver Deals. Alcredis Finance is echter de eigenaar van de auto. Aangezien Car Driver Deals haar contractuele (betalings-) verplichtingen aan ons niet nakomt, zult u uw auto moeten inleveren", staat in een mail die aan een zzp'er is gestuurd en waar RTL Z inzage in heeft gehad.



De ondernemer heeft inmiddels een inleverafspraak gemaakt voor komende week. "Maar ik weet nog niet wanneer ik weer een nieuwe auto krijg", zegt zij.



Andere gedupeerden melden dat de auto gewoon door bijvoorbeeld Sixt is weggehaald, terwijl de eigendommen er nog in lagen. "Die kan ik later ophalen." Bij sommige maatschappijen zijn de auto's voorzien van track and trace, waardoor de locatie bekend is.



Car Driver Deals heeft bijna 3000 auto's van 50 bedrijven in haar wagenpark. CDC is onderdeel van Atvangarde BV. Met dat bedrijf hebben Alcredis en andere autoleveranciers alle contracten ontbonden. Onduidelijk is hoeveel auto's er nu moeten worden ingeleverd. Er zouden volgens klanten minstens honderden leaserijders gedupeerd zijn.



Car Driver Deals is net als het hoofdkantoor van het moederbedrijf telefonisch onbereikbaar. Het bedrijf reageerde niet direct op gemailde vragen van RTL Z.



Klanten die het bedrijf mailen krijgen een standaard antwoord dat ook op de website van het bedrijf is gezet. "Afgelopen dagen werden wij plotseling geconfronteerd met een subjectief mediabericht waarin bewust zonder wederhoor naar ons verwezen zou worden. Een klein aantal leveranciers heeft als reactie hierop zonder juridische grondslag en zonder voorafgaand overleg besloten auto's op te gaan halen bij onze klanten."



Het bericht gaat verder: "Graag hadden wij onze klanten vooraf geïnformeerd en vervanging geregeld. Wij begrijpen dat dit een enorme impact heeft op de betreffende klanten en betreuren dit ten zeerste."



Car Driver Deals is naar eigen zeggen momenteel druk aan het zoeken naar een oplossing voor de betrokkenen. Het aangaan van nieuwe deals is tijdelijk niet mogelijk, zo staat in de mail en op de site.



Het bedrijf is waarschijnlijk in ieder geval nog niet failliet, want er staat geen melding over CDD in het insolventieregister.



Op de Facebookpagina van het bedrijf laten verschillende klanten weten de dupe te zijn. "We slapen er allemaal niet meer van. Het gaat hier om 4 personen, we kijken continu of onze auto's er nog staan, waar we mee werken, kinderen ophalen van school. Kom met een reactie en oplossing en reageer op onze mail", zegt iemand.



"Via mail en telefonisch kunnen we geen contact krijgen. De auto is weggehaald door de verhuurder", zegt een ander.



Er is ook een speciale website voor gedupeerden en een een eigen besloten Facebookpagina opgezet, met 16.000 leden. Daar is een bericht van Jan en Geert Golsteijn, directie van Atvangarde, doorgeplaatst. Het bedrijf is in gesprek met investeerders, zo stellen Golsteijn's,



"We zijn in een vergevorderd stadium met investeerders die bereid zijn om te helpen bij het herstellen van de overeenkomst die de klant is aangegaan met Car Driver Deals. Met hun investeringen willen ze een internationaal wagenpark opbouwen en beschikbaar stellen voor de klanten van Car Driver Deals die al in een auto aan het rijden zijn maar ook voor klanten die nog een auto geleverd moeten krijgen en al een betaling hebben gedaan."



Het bedrijf vraagt klanten kalm te blijven. "U kunt ons vooral helpen door niet te panikeren en chaos te veroorzaken. Ook als een faillissement onvermijdelijk is zal de zoektocht naar oplossingen onverminderd voortgaan."



In het bericht steekt de directie de hand in eigen boezem. Ze heeft gefaald in haar beleid en de leveranciers van de auto's moeten betalen. Het bedrijf zou ook te snel gegroeid zijn.



"We hadden eerder en betere beslissingen moeten nemen. Ook hadden we eerder op de rem moeten gaan staan qua online campagnes om de sterke groei van het aantal klanten af te remmen....Verder hadden we minder aandacht moeten geven aan de omzet en meer aandacht aan de inkoop...."



Het bedrijf adviseert klanten wiens auto wordt meegenomen om op het innameformulier te zetten dat dat onder protest wordt gedaan.

Reacties

15-06-2021 10:22:17 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.857

OTindex: 190

S Klinkt als een gevalletje van liquiditeitsproblemen, waar veel (te) snel groeiende bedrijven mee kampen.



Er zit een gat tussen geld verdienen en geld krijgen en dat moet je kunnen overbruggen. Hoe groter het bedrijf, hoe meer geld je opzij moet hebben staan.



Als ik in januari werk, stuur ik daar in februari een rekening voor en die krijg ik (meestal) in maart betaald. Maar dat betekent wel dat ik 3 maanden geld moet hebben en als je te snel groeit wordt dat bedrag te hoog. En als mensen te laat betalen, wordt het gat alleen maar groter.

15-06-2021 10:43:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.614

OTindex: 85.180

Quote:

. "Maar ik weet nog niet wanneer ik weer een nieuwe auto krijg", zegt zij.





Tja, auto's "krijg" je in de regel ook niet.

Wellicht is er een kopen voor veel mensen een optie.

Dan maar iets minder luxueus, desnoods een tweedehands maar wél je eigendom. Tja, auto's "krijg" je in de regel ook niet.Wellicht is er een kopen voor veel mensen een optie.Dan maar iets minder luxueus, desnoods een tweedehands maar wél je eigendom.

15-06-2021 10:47:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.454

OTindex: 402

Wnplts: amsterdam

Ik las ergens dat ze hun wagens goedkoper verhuurden aan hun klanten dan het bedrag wat ze zelf moesten afdragen aan hun leveranciers.

En bij 3000 wagens dan ga je daar al gauw de mist mee in.

15-06-2021 11:16:34 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.629

OTindex: 3.323





: Ik heb inderdaad zelf maar een auto aangeschaft. Die kan ik net zolang blijven rijden als ik wil.

Tweedehands was hij wel maar zo goed als nieuw. Een ex-demowagen met 8500 km op de teller. Dan gaat er een mooi bedrag van de aanschafprijs af. @DrZiggy : Zo werkt het wel ja.Tussen werken en betaald worden zit vaak een behoorlijk gat. Gelukkig betalen mijn klanten redelijk vlot over het algemeen. @Mamsie : Ik heb inderdaad zelf maar een auto aangeschaft. Die kan ik net zolang blijven rijden als ik wil.Tweedehands was hij wel maar zo goed als nieuw. Een ex-demowagen met 8500 km op de teller. Dan gaat er een mooi bedrag van de aanschafprijs af.

15-06-2021 11:33:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.638

OTindex: 7.293

Dus... mensen denken een auto te leasen, maar rijden in feite gewoon in een huurauto? Want het leasebedrijf bezit die dingen niet, maar huurt ze gewoon van een ander? Klinkt niet als een heel solide constructie.



Ik ben blij dat ik gewoon gespaard heb voor mijn tweedehandsje. Want dat is niet van een verhuur- of leasebedrijf, zelfs niet van de bank, maar gewoon van mij.

15-06-2021 11:37:17 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.629

OTindex: 3.323



En al helemaal niet voor roerende zaken.

Mijn auto's zijn dan ook gewoon eigendom.

Mijn huis sinds vorig jaar trouwens ook @venzje : Ik ben ook geen fan van lenen.En al helemaal niet voor roerende zaken.Mijn auto's zijn dan ook gewoon eigendom.Mijn huis sinds vorig jaar trouwens ook

15-06-2021 11:40:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.858

OTindex: 27.411

@Grouse : Ik ben ook een aantal jaren hypotheekvrij. Grootste verandering voor mij was dat ik belasting moest bijbetalen in plaats van dat ik nog wat terugkreeg.

15-06-2021 12:01:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.614

OTindex: 85.180

Hier hetzelfde. Huisje al heel lang vrij van hypotheek, tweedehands maar o zo fijne auto contant betaald, niemand die ons lastig kan vallen met onverwachte financiële grappen.

En dat leeft bijzonder prettig.

15-06-2021 12:38:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.931

OTindex: 37.255



"die van jou is mooier,

maar die van mij is betaald"

een betaalde tweedehands is nog steeds een rustig bezit vroeger zag je af en toe een auto met de tekst -meestal in de achterruit-een betaalde tweedehands is nog steeds een rustig bezit

15-06-2021 12:41:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.858

OTindex: 27.411



Wie op tijd zijn schuld betaald wordt nooit rijk maar heeft wel een rustig leven. @botte bijl : Volgens mijn grootmoeder:Wie op tijd zijn schuld betaald wordt nooit rijk maar heeft wel een rustig leven.

15-06-2021 12:43:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.931

OTindex: 37.255

@Emmo :

jouw grootmoeder was een wijze vrouw.... jouw grootmoeder was een wijze vrouw....

