Duizend jaar oud kippenei gevonden in beerput

Archeologen hebben een 1000 jaar oud kippenei gevonden dat perfect bewaard is gebleven in ontlasting in een beerput.



De Israel Antiquities Authority (IAA) kondigde de vondst aan, die werd gedaan tijdens een opgraving in de stad Yavne.



Archeologen die bezig zijn in het gebied ontdekten een beerput uit het islamitisch tijdperk op een locatie die dateert uit de Byzantijnse periode tussen de vierde en zevende eeuw.



In de beerput vonden ze een kippenei, omgeven door menselijke fecaliën, schrift Lad Bible.



Experts zeggen dat het ‘perfect bewaard gebleven’ ei een zeldzame vondst is. Ze leggen uit dat oude struisvogeleieren soms intact worden gevonden, vanwege het feit dat ze dikkere schelpen hebben, maar om zo een oud kippenei te vinden, is zeer ongebruikelijk.



Het ei heeft een kleine scheur erin, wat betekent dat een gedeelte van het witte deel is uitgelekt, maar de dooier is nog steeds aanwezig en de autoriteiten zijn erin geslaagd om het te herstellen en te bewaren voor verdere tests.

Reacties

15-06-2021 09:38:02 BatFish

Oudgediende



Ik geloof dat ik liever een vers eitje heb bij mijn ontbijt....

15-06-2021 09:38:26 venzje

Oudgediende



Ik heb vanmorgen een kippenei gevonden in mijn koelkast. Dat was ook perfect bewaard gebleven, maar naar de datum heb ik niet gekeken.

