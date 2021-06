Vlag mag niet uit, dus verlicht dit stel VS hele huis in regenboogkleuren

Voor het huis van Memo Fachino en zijn echtgenoot Lance Mier hing al vijf jaar lang een regenboogvlag, maar vorige maand viel er een brief op de mat. De vlag moest weg voor hun huis in de Amerikaanse staat Wisconsin. De twee kwamen daarom met een opmerkelijke oplossing.Volgens Fachino hangt de vlag al jaren voor de deur, als 'een teken van inclusiviteit'. Dat vertelt hij aan CNN.Afgelopen maand stuurde de vereniging van eigenaren echter een brief met de vraag of de vlag verwijderd kon worden. Vanaf nu zou alleen de Amerikaanse vlag nog toegestaan zijn in de buurt."Ik denk niet dat de vereniging verkeerde bedoelingen had", vertelt Fachino. Er waren buurtbewoners die Black Lives Matter-vlaggen ophingen en anderen die de politie aanhingen. De vereniging wilde daar een einde aan maken."Diversiteit is belangrijk voor ons", vertelt Fachino. Jaren geleden was er eens een buurman die worstelde met zijn genderidentiteit. Hij zei veel baat te hebben gehad bij de vlag van het stel.Al gauw ontdekten Fachino en Mier dat er in het regelement niets staat over verlichting. Daarom besloten ze zes gekleurde lampen te kopen en lichtten ze het hele huis op in de kleuren van de regenboog."Het is niet dat we aan een drukke doorgaande weg wonen", vertelt Fachino. "Dus het is niet zo dat honderden mensen langs ons huis rijden." Een foto van het huis, die hij op Reddit postte, werd wel al gauw tienduizenden keren gedeeld.Fachino denkt niet dat het huis altijd zo verlicht blijft. Aan het einde van deze Pride-maand verwacht hij de gekleurde lampen uit te zetten.