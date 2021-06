Politieagent verandert verkeersbord om boetes uit te kunnen delen

Een Duitse politieagent heeft eigenhandig een verkeersbord aangepast om een ​​parkeerbon te kunnen uitdelen. Het bleef niet bij één keer. Nu heeft hij noodgedwongen bureaudienst.De 33-jarige politieagent uit Hannover manipuleerde het verkeersbord om een ​​parkeerboete te kunnen verstrekken aan een vermeende overtreder. De politieagent werd echter gefilmd terwijl hij op het dak van zijn politieauto klom en een witte pijl van het verkeersbord voor de taxistandplaats krabde. De witte pijl markeert het einde of het begin van de niet-stopzone.Naar verluidt ergerde de agent zich aan een 43-jarige man die zijn auto daar parkeerde. Daarom zou de politiecommissaris met zijn autosleutel de pijl die de parkeerverbodszone afsloot, hebben weggekrast. Volgens de Hannoversche Allgemeine Zeitung zei de agent na het verwijderen van de pijl: ,,Nu geldt het parkeerverbod overal.” Het incident zou al in maart van dit jaar hebben plaatsgevonden, maar na een andere misstap heeft de politie nu pas stappen ondernomen tegen de agent.Hoewel de verantwoordelijke politieafdeling al eerder aan de krant toegaf dat de collega zich verkeerd heeft gedragen, lijkt hij zich van geen kwaad bewust. Want onlangs heeft de politieagent opnieuw hetzelfde verkeersbord veranderd. Daarop maakte een politiewoordvoerder ‘mogelijke gevolgen’ bekend, die nu waarschijnlijk zijn doorgevoerd: de betrokken agent heeft bureaudienst.