Man schiet neus en kaak kapot bij mislukte poging zichzelf van het leven te beroven

Een man die zijn neus en kaak kapot schoot met een jachtgeweer in een poging zichzelf om het leven te brengen, heeft het incident overleefd.Mikhail Vladimirov (45) die uit het leven wilde stappen vanwege financiƫle problemen, is nu gehandicapt en misvormd.Het incident voltrok zich in februari dit jaar in de stad Kotelniki nabij Moskou, Rusland.Het schot vernietigde het gezicht van de man, maar wonderbaarlijk miste het zijn hersenen en kon hij hierdoor het incident overleven, schrijft News Logics.

14-06-2021 07:06:18

Ronnymij

Ik zou er weer een hele flauwe opmerking over kunnen maken, maar het is weer triest genoeg dat dit is gebeurd.



Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat het de man wel zal lukken om een eind van z'n leven te maken, nu hij zo beschadigd is.