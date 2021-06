Man vermomt zich als bruid om dichtbij geheime minnares te zijn op haar huwelijksdag

Een man heeft zich als bruid vermomd, zodat hij toch naast zijn geheime minnares kon zijn op haar huwelijksdag.



Een video toont een onbekende man naar binnensluipen, terwijl een traditionele huwelijksceremonie in Bhadohi, in het noorden van India, gaande was.



De geheime minnares stond op het punt in het huwelijksbootje te stappen met een andere man.



De verliefde Romeo had een pruik op en een sjaal om zijn gezicht te bedekken, schrijft Algulf.



Hij viel ondanks zijn vermomming door de mand en werd hij door de familie van de vrouw afgetakeld.

