Ontevreden klant schiet eigenares nagelstudio neer om te hoge prijs

Een klant heeft de eigenares van een nagelstudio neergeschoten, nadat ze te horen kreeg hoeveel haar manicure- en pedicure behandeling zou kosten.



De 21-jarige vrouw werd door de politie in Texas (VS) waar het geweldsincident plaatsvond gearresteerd, maar kwam op borgtocht vrij, schrijft Independent.



Na de behandeling ontstond er een ruzie over de hoogte van het bedrag.



De verdachte betaalde en verliet de plek, maar keerde na enkele minuten terug en loste een schot op de vrouw.



De eigenares heeft de aanval overleefd.

Reacties

13-06-2021 22:19:08 allone

Oudgediende



Het wordt saai, iedere keer weer iemand doodgeschoten vanwege een (af)rekening.. of het nou bier is of nagels of wat dan ook.. kunnen ze niks beters verzinnen?

