Amerikaanse non steelt jarenlang om gokverslaving te kunnen betalen

Een 79-jarige Amerikaanse non heeft jarenlang geld verduisterd op de katholieke school waar ze werkte in Torrance, een voorstad van Los Angeles. Ze deed dat om haar uit de hand gelopen gokverslaving te kunnen betalen.



Ze zou in totaal 835.000 dollar hebben buitgemaakt, omgerekend zo'n 685.000 euro. De non heeft een bekentenis afgelegd en kan tot een celstraf van maximaal 40 jaar worden veroordeeld.



De vrouw had 28 jaar lang leidinggegeven aan de school. Ze heeft intussen bekend dat ze de laatste tien jaar, tot aan haar pensionering in 2018, geld van de school naar haar eigen bankrekening doorsluisde.



Het bestuur van het aartsbisdom van Los Angeles zegt in een verklaring de daden van de non zeer te betreuren. Volgens haar advocaat heeft ze spijt betuigd. Haar handelwijze zou zijn ingegeven door een psychische stoornis.



De openbaar aanklager zegt dat de voormalig schooldirectrice toegang had tot verschillende bankrekeningen. Eén daarvan was bedoeld voor kosten die de school maakte, van een andere rekening werd het levensonderhoud betaald van de nonnen die op de school werkten.

Reacties

13-06-2021 14:18:19 Buick

Erelid

WMRindex: 1.435

OTindex: 401

Wnplts: amsterdam

Er is een hoop geld aanwezig op die school, als de non 10 jaar kan plunderen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: