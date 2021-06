Man boos omdat echtgenote geen jongetje baart, gooit dochters in waterput

Boos omdat zijn vrouw ‘niet in staat was’ om een jongetje te baren, heeft een man zijn echtgenote en hun 2 dochters in een waterput geduwd.



Het gezin uit India keerde terug van een bezoek aan de familie van de man.



Onderweg naar huis parkeerde de man zijn voertuig dichtbij een waterput, waarna hij zijn vrouw en dochters in de put duwde.



Hij verliet de plek terwijl de vrouw om hulp schreeuwde. Het oudste kind verdronk.



Na enige tijd lukte het de vrouw om met haar baby van 6 maanden uit de put te klauteren.



Voorbijgangers schoten haar te hulp en werd de politie ingeschakeld die de zaak in onderzoek heeft.



Het is niet de eerste keer dat de man pogingen heeft ondernomen om zijn gezin om het leven te brengen, schrijft India Today.

Reacties

13-06-2021 11:09:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.570

OTindex: 85.131

Zoals ik al eerder opmerkte is daar het respect voor vrouwen en meisjes vér te zoeken. Da's kennelijk minderwaardig volk. Die kan je zomaar weggooien.

Ik weet het, ik heb hier makkelijk lullen maar dat verandert niets aan de wantoestanden daar.

13-06-2021 12:06:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.798

OTindex: 78.418





: het komt in de krant omdat het een uitzondering is, de Indiase echtparen die ik ken, en dat zijn er aardig veel, zijn allemaal gelukkig getrouwd Erg slim pakt hij het niet aan, dacht hij echt dat dit ongemerkt zou blijven? Niet slim dus, en allesbehalve aardig - om het mild uit te drukken @Mamsie : het komt in de krant omdat het een uitzondering is, de Indiase echtparen die ik ken, en dat zijn er aardig veel, zijn allemaal gelukkig getrouwd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: