Patiënte overlijdt nadat beveiliger haar opereerde in ziekenhuis

Een vrouw overleed nadat een voormalige beveiliger in een ziekenhuis die zich voordeed als arts haar opereerde.



Shameema Begum (80) uit Pakistan stierf zondag, twee weken nadat de beveiliger een verwonding aan haar rug behandelde in een openbaar ziekenhuis in Lahore.



Een medewerker gaf als reactie dat het ziekenhuis niet altijd op de hoogte is van handelingen van alle artsen en personen, omdat het een groot ziekenhuis is.



Het is onduidelijk wat voor type operatie de man heeft uitgevoerd in de operatiekamer.



The Guardian schrijft dat Pakistaanse ziekenhuizen waar patiënten vooraf moeten betalen, vaker inefficiënt en chaotisch zijn.



Het lijk van de vrouw is voor sectie in beslag genomen, terwijl de neparts is gearresteerd.

13-06-2021 08:47:34 botte bijl

dat mijn Pakistaanse ex-man altijd erg wantrouwig was m.b.t wat voor mensen de huisarts -die kon dan nog net- hem heen verwees, wordt steeds logischer door zulke verhalen

