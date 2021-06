Walvis verplettert bootje: tiener Australië zwaar gewond

Een 18-jarige Australiër is zondag zwaar gewond geraakt toen het vissersbootje waarop hij zat, werd geplet door een bultrugwalvis die totaal onverwachts opdook. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Narooma, ruim 250 km ten zuiden van Sydney.



Het slachtoffer is per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de Australische hoofdstad Canberra. Zijn toestand is kritiek. De vriend met wie hij uit vissen was, de 39-jarige schipper van het bootje, raakte gewond aan zijn gezicht en liep mogelijk een hersenschudding op bij het incident.



Nadat de bultrug zich op het dek had gestort, zag de schipper kans contact op te nemen met de kustwacht. Met het beschadigde bootje kon hij zelfstandig naar de afvaartplek in Narooma terugvaren, waar hij werd opgewacht door de hulpdiensten.



Een vriendin die een inzamelingsactie is gestart om de medische kosten van het 18-jarige slachtoffer te dekken, zegt dat de twee opvarenden 'niet waren gewaarschuwd en geen idee hadden dat de walvis zo dichtbij was'.



De politie waarschuwt intussen voor hardhandige botsingen met walvissen, die vaker voorkomen in deze tijd van het jaar, aan het begin van de Australische winter.



De trek van bultruggen is een bezienswaardigheid voor de Oost-Australische kust. De dieren trekken vanaf maart vanuit het Zuidpoolgebied naar warmere wateren in het noorden. In juni komen ze aan voor de kust van de Australische deelstaat Queensland.



De kustwacht sluit niet uit dat ook de bultrug bij het incident gewond is geraakt. Natuurbeheerders proberen het dier op te sporen om te kijken of het hulp nodig heeft.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: