Indrukwekkend: Olifanten doen na tocht van 500 kilometer een dutje

De inmiddels beroemde kudde olifanten die al 500 kilometer heeft afgelegd door China, vond het kennelijk tijd voor een dutje, getuige deze mooie Foto luchtfoto[/url]. De vijftien dieren zijn weggelopen uit een natuurreservaat en hebben inmiddels miljoenenstad Kunming bereikt.In maart vorig jaar vertrokken ze uit hun reservaat Xishuangbanna in de provincie Yunnan. Onderweg hebben ze veel vrienden gemaakt. In China zijn de dieren allang beroemd, maar hun faam reikt inmiddels ook tot ver buiten de landsgrenzen.Een team van acht rangers volgt de dieren dag en nacht. Onderweg proberen mensen de olifanten met eten om te leiden. Trucks blokkeren de wegen, zodat ze uit dichtbevolkte gebieden blijven. Laatste bericht is dat de kudde zich weer 90 kilometer ten zuiden van Kunming bevindt. Ze lijken dus op de weg terug. Op dronebeelden is te zien hoe de olifanten liggen te slapen.Hun trektocht heeft al voor zo'n 900.000 euro aan schade aangericht, vooral doordat de olifanten schuren kapot trappen en oogsten opeten.