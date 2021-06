Waarom een klein land van bitcoin een wettig betaalmiddel wil maken

Terwijl China bitcoinbedrijven keihard aanpakt, kiezen ze in El Salvador voor een totaal andere aanpak: bitcoin wordt officieel een betaalmiddel en daarmee een nationale munt. Een grote stap voor de cryptocurrency.



Met 6,5 miljoen inwoners is El Salvador geen groot land, maar het gaat waarschijnlijk wel een grote stap zetten. Als een nieuw wetsvoorstel er doorheen komt, en dat lijkt waarschijnlijk, wordt bitcoin een wettig betaalmiddel.



De jonge en autoritaire president van El Salvador, Nayib Bukele, is duidelijk enthousiast over de munt en de potentie die bitcoin heeft voor zijn land. Op Twitter wijst hij op de hoeveelheid geld die omgaat in bitcoin: 680 miljard dollar (inmiddels gezakt naar zo'n 620 miljard). Als daar ook maar een procent van naar El Salvador gaat, geeft dat de economie van zijn land een enorme boost.



Bukele hoopt duidelijk dat veel bitcoinmiljonairs hun koffers pakken en naar El Salvador verhuizen. In een andere tweet wijst hij op het feit dat met het legaal worden van bitcoin, er geen vermogenswinstbelasting meer over hoeft worden betaald. Crypto-ondernemers krijgen gelijk een permanente verblijfsvergunning.



Wel of geen betaalmiddel: hoe zit het in Nederland?

In de meeste landen wordt bitcoin niet officieel gezien als een betaalmiddel, maar is het ook niet illegaal. Zo ook in Nederland. Je kan er online een pizza mee afrekenen, zonder dat de politie op de stoep staat.



De belastingdienst ziet bitcoin vooral als een belegging. Wie bitcoins heeft en daar winst mee heeft gemaakt moet daar dus belasting over betalen. Bitcoinbedrijven vallen onder toezicht en moeten aan strenge regels voldoen.



Ook het feit dat de meeste inwoners van El Salvador geen bankrekening hebben, maakt dat bitcoin voet aan de grond kan krijgen, denkt Bukele. Voor bitcoin heb je immers geen rekening bij een commerciële bank nodig.



Tot slot stuurt familie in het buitenland, met name de Verenigde Staten, vaak geld terug naar El Salvador. Daar worden normaal kosten voor in rekening gebracht door banken. Dat is met bitcoin niet het geval en dat gaat een hoop geld besparen, aldus de president.



Volgens bitcoin-expert Jan-Willem Burgers kan de beslissing om bitcoin officieel een betaalmiddel te maken positief uitpakken voor El Salvador. "Ik denk dat ze een hoop investeringen kunnen binnenhalen en dat meerdere bitcoinbedrijven zich daar gaan vestigen."



Ook biedt het inwoners de kans om hun geldzaken meer digitaal te gaan doen. En het land wordt minder afhankelijk van de Amerikaanse centrale bank, stelt Burgers.



Minder afhankelijk van dollar

In El Salvador maken inwoners namelijk gebruik van de Amerikaanse dollar. Vanwege de coronacrisis heeft de Amerikaanse overheid flink meer dollars in het systeem gebracht om zo de economie overeind te houden.



Daar heeft de Amerikaanse economie van geprofiteerd, maar El Salvador heeft op dit moment last van de bijwerking van die maatregel: inflatie. Met het belangrijker maken van bitcoin wordt het land dus minder afhankelijk van de dollar.



Maar of dat nou zo voordelig is? De waarde van bitcoin is niet bepaald stabiel. De koers kan enorm stijgen, maar ook – zoals de afgelopen maand – enorm dalen. Wie begin mei wat euro's omzette in bitcoin kan nu al bijna de helft van zijn inleg kwijt zijn. Niet echt handig, als je met zo'n munt je rijst moet betalen.



Maar volgens Burgers gaan inwoners dat waarschijnlijk ook niet doen. "Ik zie niet 1, 2, 3 voor me dat El Salvadoranen hun dagelijks brood met bitcoin gaan betalen." Of de overheid dat wel voor zich ziet is niet duidelijk. De president van El Salvador heeft het wetsvoorstel wel aangekondigd, maar nog niet naar het parlement gestuurd. Veel details liggen dus nog niet op tafel.



Burgers verwacht dat inwoners van het land vooral waarde zullen opslaan via bitcoins en zichzelf beschermen tegen inflatie.



Ook voor die waarde-opslag heb je stalen zenuwen nodig met de huidige koersschommelingen. Was een bitcoin half april nog 50.000 euro waard, nu schommelt het rond de 27.000 euro. In het verleden duurde het wel eens jaren voordat de koers weer op het niveau van een eerdere piek terug was.



Volgens Burgers kun je beter naar de lange termijn kijken: "Een euro is stabieler, maar gaat wel in een langzame lijn naar beneden. Bitcoin is volatieler, maar gaat uiteindelijk wel omhoog."



In sommige winkeltjes in El Salvador worden al bitcoins geaccepteerd.



Impact op Amerikaanse bedrijven

Niet alleen inwoners en ondernemers in El Salvador kunnen door de maatregel mogelijk meer bitcoins bezitten en ermee betalen. Ook voor bedrijven in het buitenland zou het een grote impact kunnen hebben, schrijft Forbes.



Omdat een overheid bitcoin straks officieel erkent als valuta, is het mogelijk dat internationale banken en overheden het gaan zien als een legale buitenlandse valuta, zoals het pond en de euro. Al lijkt dat voor nu, met steeds strikter wordende regulering in veel landen, toch nog ver weg.



Gaan andere landen volgen?

Hoe dan ook zullen veel economen, bitcoinfans en -haters de stap van El Salvador op de voet blijven volgen. Als het project slaagt, zou het zomaar kunnen dat vergelijkbare landen dezelfde stap gaan zetten, denkt Burgers.



"Sinds dit bericht naar buiten is gekomen zijn er verschillende politici uit Zuid-Amerikaanse landen die enthousiast hebben gereageerd. Het zou me niet verbazen dat als het enigszins goed gaat wat er in El Salvador is besloten, zij hetzelfde gaan doen."

