Turkse Zee van Marmara al weken geteisterd door zeesnot

De kusten aan de Turkse Zee van Marmara worden de afgelopen weken geplaagd door zogenoemd 'zeesnot', een dikke laag natuurlijk slijm dat een bedreiging vormt voor het zeeleven en de visserij.Havens, kusten en delen van zeewater zijn bedekt met de stroperige, grijzige substantie. In sommige gevallen is het zeesnot ook naar beneden gezakt, waar het het leven op de bodem van de binnenzee verstikt.Het natuurlijk voorkomende slijm werd voor het eerst vastgesteld in Turkije in 2007.Maar deze uitbraak is de grootste die ooit is geregistreerd en wordt door wetenschappers toegeschreven aan een combinatie van vervuiling en opwarming van de aarde, die de groei van algen die verantwoordelijk zijn voor het slijmerige slib versnelt.De Turkse minister van Milieu, Murat Kurum, kondigde vandaag aan dat er een plan komt om het zeesnot te bestrijden. De exacte details van het plan zijn nog onbekend. President Tayyip Erdogan wijt de uitbraak aan vervuild water uit steden, waaronder Istanbul, en zwoer om 'onze zee├źn te zuiveren van de slijmplaag'.Vissers en omwonenden proberen het zeesnot met netten te verwijderen, tot dusver zonder succes. Volgens biologieprofessor Muharrem Balci van de Universiteit van Istanboel moeten er zowel chemische als biologische middelen worden ingezet om het slijm te kunnen verwijderen.