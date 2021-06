Plassen kan weer in alle privacy op begraafplaats Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Wie zijn of haar behoefte wil doen op de wc op begraafplaats Memento Mori in Bunschoten, kan vanaf nu in alle privacy op de toiletpot zitten. De gemeente heeft luiken geplaatst voor de ramen van het gebouwtje, die vanaf buiten uitzicht gaven op het toilet.



"Je moet letterlijk met de billen bloot als je dat toilet gebruikt", klaagde ChristenUnie-fractievoorzitter Alma Broekmaat eerder. Ze had gelijk: pal naast het toilet zijn twee grote ramen.



De wethouder beloofde verbetering en hij heeft nu daad bij het woord gevoegd. Nu de luiken er hangen is het niet meer mogelijk vanaf buiten naar plassende mensen te kijken.



Toch is de ChristenUnie nog niet helemaal tevreden. Het toiletgebouw is alleen bereikbaar per grindpad en dat is niet te doen voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. De wethouder heeft beloofd ook daarmee aan de slag te gaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: