Rupsen-explosie in Groenendaal

Zo'n drie weken geleden zag boswachter Rogier Veldhuisen de eerste rupsen op bomen in wandelbos Groenendaal in Heemstede. Een week later zag hij dat de hoeveelheid met tien keer was vermenigvuldigd. "Dat was abnormaal, dat zien we meestal niet. De populatie blijft meestal bij een bepaalde hoeveelheid hangen, maar 't bleef maar groeien en groeien."



Sinds twee weken is de populatie dusdanig gegroeid, dat er gesproken kan worden over miljoenen rupsen in het bos: een heuse explosie. Ook bezoekers van het bos ontkwamen er niet aan de afgelopen weken. De rupsen laten zich namelijk uit de bomen vallen en komen ook op mensen terecht. "Wat ze eigenlijk doen is hun kont in de lucht gooien, een draadje uitpersen en zichzelf als een parachute laten meenemen", vertelt Rogier.



De rupsen waar het om gaat zijn zogenaamde bladspanners, die uiteindelijk veranderen in motten en vlinders. Ze zijn maar zo'n twee centimeter lang en variëren van kleur. De meeste zijn groen of zwart. Overal in het bos laten de diertjes hun sporen na, ze eten namelijk de blaadjes van de bomen op. Maar echt schadelijk is dat niet volgens Rogier. De natuur kan wel wat hebben volgens hem. En ook voor de mens zijn de rupsen onschadelijk. "Je kan ze gewoon over je arm laten lopen, je zult er geen last van krijgen, geen allergische reacties."



Rogier heeft de afgelopen weken heel wat telefoontjes gehad van mensen die dachten dat de eikenprocessie-rups weer aanwezig was is het bos, maar gelukkig is dat dus niet het geval. "Dat duurt nog een paar weken." Wel kwam Rogier met de beestjes dagelijks thuis en zelfs na het douchen viste hij er nog wel eens één uit z'n haar.



Dankzij de vele rupsen, hebben vogels in het bos ook een goed voorjaar. Ze eten de beestjes op en hebben genoeg voedsel gehad om hun jongen groot te brengen. "Ik denk dat bijvoorbeeld de mezen, een redelijk groot gezin hebben grootgebracht."



Of we volgend jaar weer zoveel rupsen kunnen verwachten, is onwaarschijnlijk volgens Rogier. De ontwikkeling gaat met pieken en dalen. De piek is dit jaar en dus zullen er volgend jaar waarschijnlijk minder rupsen zijn.

Dit is inderdaad Waarmaarraar! Meestal wordt er direct bij gezegd dat het de biodiversiteit aantast en dat het de schuld van de klimaatverandering is. Gewoonlijk gevolgd door een bankgironummer.

