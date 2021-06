Personeel afhaalrestaurant verjaagt overvaller door met meubels te gooien

Een man heeft onlangs geprobeerd een afhaalrestaurant aan de Roelof Hartstraat in Zuid te overvallen.



De man kwam het restaurant rond 18.30 uur binnen en begon het personeel meteen te bedreigen met een wapen. Het personeel gooide daarop verschillende meubels naar de man, die er vervolgens voor koos om het restaurant, zonder buit, weer te verlaten. De politie is ter plaatse gekomen voor sporenonderzoek en om camerabeelden te bekijken.



Ook heeft de politie een signalement van de man verspreid. Het gaat om een, naar schatting, 30-jarige man van 1 meter 70 lang. Hij heeft een slank postuur en droeg een donkerblauwe trainingsbroek, een zwart trainingsjack en een mondkapje. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.





