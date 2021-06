De president is boos, dus mag Nigeria niet meer twitteren

Het zijn rustige dagen voor miljoenen twitteraars in Nigeria. Er mag namelijk niet meer getwitterd worden. De regering heeft het sociale medium platgelegd. Twitter heeft een tweet van de president verwijderd, en die is daar duidelijk niet van gediend. Internationaal is er kritiek, want zo wordt de vrijheid van meningsuiting ingeperkt.



Nigeria is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika, er zijn zo'n 40 miljoen gebruikers. De bekendste, zeker nu, is dus president Buhari. Hij plaatste woensdag een boodschap op Twitter, die door velen wordt opgevat als dreigement aan een groepering. Die wil zich afscheiden en in het zuiden van het land een eigen staat, Biafra, vestigen.



Biafra is een beruchte term in de Nigeriaanse geschiedenis. De wens van een deel van de bevolking daar om zich af te scheiden leidde eind jaren zestig tot een bloedige burgeroorlog waarbij een miljoen mensen omkwam. De strijd ging gepaard met een hevige hongersnood. Beelden daarvan zorgden in de hele wereld voor geschokte reacties.



Afgelopen maanden hebben voorstanders van de afscheiding van Biafra politiebureaus en overheidsgebouwen aangevallen. In zijn tweet zei Buhari dat hij de mensen die voor afscheiding zijn 'zal behandelen in een taal die ze zullen begrijpen'. Buhari plaatste zijn boodschap eerder deze week, maar die werd al snel door Twitter verwijderd als beledigend. Juist vanwege al die doden die toen zijn gevallen.



Nu ligt Twitter dus plat, voor onbepaalde tijd. De minister van Informatie van Nigeria zegt dat het medium is geschorst vanwege 'activiteiten die in staat zijn het land Nigeria te ondermijnen. De missie van Twitter is uiterst verdacht', aldus minister Lai Mohammed. De regering verwijt Twitter met twee maten te meten, want dreigementen van gewapende groepen aan het adres van de regering zijn in het verleden niet weggehaald.



"Er is een hele lijst aan problemen met het sociale platform in Nigeria, waar desinformatie en fake news zich verspreiden, met in de echte wereld gewelddadige consequenties", aldus de minister. Nigeria wordt inderdaad geteisterd door geweld, van jihadisten als Boko Haram en Islamitische Staat in het noordoosten van het land, tot gewapende bendes die bloedbaden aanrichten en ontvoeringen plegen. Dat is afgelopen dagen gebeurd in het noordwesten van Nigeria, waar zeker 88 mensen zijn afgeslacht, mogelijk door een bende veedieven.



De Twitter-ban krijgt veel kritiek. Van mensenrechtenorganisatie Amnesty International bijvoorbeeld, dat een patroon ziet. "We roepen de Nigeriaanse regering op om de onwettelijke schorsing terug te draaien, en andere plannen om de media te muilkorven, de openbare ruimte te beperken en de mensenrechten van de Nigerianen te ondermijnen", aldus Amnesty in een verklaring.



Ook bondgenoot Amerika reageert scherp, en wijst op het recht van vrije meningsuiting: "De Twitterban van de regering ondermijnt de mogelijkheid voor Nigerianen om hun fundamentele vrijheid te kunnen uitoefenen, en het is een slechte boodschap aan burgers, investeerders en bedrijven", zegt de Amerikaanse ambassade in een verklaring.



Twitter zelf zegt het besluit te betreuren en wijst erop dat een vrij en open internet een essentieel mensenrecht is in een moderne samenleving.



De Nigeriaanse regering is niet onder de indruk, ze heeft laten weten dat iedereen die nu nog twittert kan worden vervolgd. Al blijkt dat het veel mensen via een VPN-verbinding alsnog lukt om op het platform actief te zijn. De regering is van plan meer werk te maken van de sociale media. Diensten als Facebook en Whatsapp zouden in de toekomst een vergunning moeten aanvragen.



De vrees bij veel Nigerianen is dat president Buhari de teugels strakker wil aanhalen. Ook in zijn tijd leider van de militaire junta in de jaren tachtig opende hij de aanval op de pers, en dreigde hij media en journalisten die kritische verhalen brachten het werken onmogelijk te maken.

Reacties

10-06-2021 08:30:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.751

OTindex: 78.377





Maar hoewel de situatie natuurlijk bizar is, lijkt me het geen ramp als er geen twitter is, er zijn genoeg andere media waar mensen in alle vrijheid hun mening kunnen uiten.



Aangezien ik nog nooit getwitterd heb, ontgaat mij de opwinding dus volkomen.



Ik ken Biafra idd alleen maar van de hongersnood en de uitdrukking "voor de kindertjes van Biafra". Nooit geweten dat het in Nigeria ligt.Maar hoewel de situatie natuurlijk bizar is, lijkt me het geen ramp als er geen twitter is, er zijn genoeg andere media waar mensen in alle vrijheid hun mening kunnen uiten.Aangezien ik nog nooit getwitterd heb, ontgaat mij de opwinding dus volkomen.

10-06-2021 08:41:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.692

OTindex: 27.404



Ook de pijpleidingen van Shell, die met treurige regelmaat kapot gehakt worden door de plaatselijke bevolking om de olie te roven, liggen hier.

Die geroofde olie wordt met de meest primitieve middelen geraffineerd waardoor het gebied tegenwoordig stevig vervuild is.

Uiteraard heeft Shell hiervoor van een Nederlandse rechter de schuld gekregen waardoor Shell herstelbetalingen moet doen aan diezelfde rovers.



Overigens, de ouders en grootouders van die rovers waren de opstandelingen die, samen met de Nigeriaanse autoriteiten, verantwoordelijk waren voor die hongersnood. @allone : Biafra is het gebied waar de meeste olie vandaan komt. Degene die Biafra controleert gaat er met de meeste poet vandoor.Ook de pijpleidingen van Shell, die met treurige regelmaat kapot gehakt worden door de plaatselijke bevolking om de olie te roven, liggen hier.Die geroofde olie wordt met de meest primitieve middelen geraffineerd waardoor het gebied tegenwoordig stevig vervuild is.Uiteraard heeft Shell hiervoor van een Nederlandse rechter de schuld gekregen waardoor Shell herstelbetalingen moet doen aan diezelfde rovers.Overigens, de ouders en grootouders van die rovers waren de opstandelingen die, samen met de Nigeriaanse autoriteiten, verantwoordelijk waren voor die hongersnood.

10-06-2021 08:45:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.751

OTindex: 78.377

En de rechter wist niet dat de rovers schuldig waren? @Emmo : ohEn de rechter wist niet dat de rovers schuldig waren?

10-06-2021 09:00:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.692

OTindex: 27.404



Link #1

Link #2



Overduidelijk zijn de rechters in deze zaak niet ter plaatse geweest.

Ik ben dat wel. Bovendien praat je wel eens wat met de lokale figuren. Omdat ze van mij niets nodig hebben zijn ze tegenover mensen als ik vrij eerlijk. @allone : Dat waren arme negertjes:Overduidelijk zijn de rechters in deze zaak niet ter plaatse geweest.Ik ben dat wel. Bovendien praat je wel eens wat met de lokale figuren. Omdat ze van mij niets nodig hebben zijn ze tegenover mensen als ik vrij eerlijk.

10-06-2021 09:04:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.751

OTindex: 78.377



"kon niet onomstotelijk worden aangetoond" tja, dat zegt dus idd niet veel.



Laatste edit 10-06-2021 09:08 @Emmo : ah"kon niet onomstotelijk worden aangetoond" tja, dat zegt dus idd niet veel.

10-06-2021 09:39:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.524

OTindex: 85.099

Nou mensen, leg naar vast je bijdrage klaar voor de te verwachten inzamelingen voor de te verwachten ellende in het nieuwe Biafra.

Ik ben er niet gerust op.

10-06-2021 10:08:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.692

OTindex: 27.404

@Mamsie : Giro 555 voor Biafra. Alles voor de Zwitserse bankrekeningen van deez en gene.

10-06-2021 10:36:12 Buick

Erelid

WMRindex: 1.412

OTindex: 386

Wnplts: amsterdam



Toen wij vroeger iets niet lusten dan zei mijn moeder altijd: de kindertjes in Biafra hebben niets te eten. Maar we mochten het nooit opsturen naar Biafra

Biafra ken ik nog wel.Toen wij vroeger iets niet lusten dan zei mijn moeder altijd: de kindertjes in Biafra hebben niets te eten. Maar we mochten het nooit opsturen naar Biafra

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: