Seksend stelletje op bouwplaats omsingeld door politie

Een seksend stelletje dacht zonder pottenkijkers hun gang te kunnen gaan op een bouwplaats aan de Coenderstraat in Delft, maar niets bleek minder waar. Omdat zij zich op verboden terrein bevonden werden ze door agenten omsingeld. ,,Duidelijk hoorbaar dat het stel het ‘gezellig’ had.”



De beveiliging zag op camera's dat een man en een vrouw het terrein op glipten en schakelde de hulpdiensten in. ,,Het bouwterrein werd omsingeld”, meldt de politie vandaag. ,,Tijdens het wachten op de sleutelhouder van het terrein was het duidelijk hoorbaar dat het stel het ‘gezellig’ met elkaar had. Vooral de vrouwelijke helft liet horen dat ze ‘genoot’ van het samen zijn met haar wederhelft.”



Een agent klom over het hek om het nachtelijke rumoer een halt toe te roepen. ,,Het stel was niet gediend van pottenkijkers en ging snel naar de andere kant van de bouwplaats.” Ze wisten niet dat daar ook agenten stonden te wachten.



,,De man en de vrouw kregen een bekeuring voor het overtreden van art 461 van het Wetboek van Strafrecht.” Dit is een geldboete voor het betreden van verboden terrein. ,,Met het schaamrood op de kaken vertrok het stel weer huiswaarts.”

