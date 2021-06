Stel neemt all inclusive wel heel letterlijk: koelkast, douchekop en TL-balk meegenomen uit hotel

Een stelletje dat verbleef in een hotel aan Klein Zwitserland in Gilze, is vrijdagnacht aangehouden. Het stel wilde namelijk niet alleen de minishampoos uit de hotelkamer meenemen, maar had ook de koelkast en een kussen in hun auto geladen. Ook lagen een douchekop en TL-balk klaar om meegenomen te worden.



Een beveiliger van het hotel betrapte het stel dat goederen uit het hotel mee wilde nemen. Toen de politie aankwam, bleek er al een koelkast en een kussen in hun auto te liggen. In de hotelkamer bleek ook al een en ander klaar te liggen om mee te nemen. Zo waren de douchekop en een TL-balk al gedemonteerd.



Het stel, waarvan de woonplaats en leeftijd niet bekend is, werd op heterdaad aangehouden voor diefstal in vereniging en is ingesloten in het cellencomplex van de politie voor verder onderzoek.

