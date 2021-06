Cambodjaanse rat die mijnen opspoort gaat met pensioen

De stoerste rat ter wereld gaat met pensioen. Rat Magawa speurde jarenlang in Cambodja naar landmijnen. Hij werd daarvoor eind vorig jaar nog onderscheiden.



Magawa mag nu van een welverdiend pensioen 'waarbij hij bananen en pinda's kan eten' genieten, vertelt zijn baasje aan persbureau AFP. De rat werd geboren in Tanzania en getraind door een Belgische stichting.



Vijf jaar lang ging de rat op zoek naar landmijnen in Cambodja. Hij hielp bij het opruimen van mijnen in een gebied van 225.000 vierkante meter. In zijn carrière vond hij 71 landmijnen en 38 andere explosieven.



Maar nu is het tijd om ermee te stoppen. Volgens zijn baasje Michael Heiman 'is hij inmiddels wat vermoeid'. "Daarom is het goed om hem met pensioen te laten gaan."



In september kreeg Magawa nog een hoge onderscheiding voor zijn levensreddende werk.



Magawa kreeg een hoge onderscheiding vanwege zijn scherpe neus.

De speurrat is opgeleid om de chemicaliën in explosieven te ruiken. Hij wordt door zijn baasje aan een leiband gehouden en is niet zwaar genoeg om de mijnen te laten afgaan. Als hij iets heeft gevonden, begint hij te graven en wordt hij beloond met iets lekkers.



Magawa is ook snel: in een half uurtje onderzoekt hij een terrein zo groot als een tennisbaan. Met een normale detector zou dat vier dagen kosten. Inwoners van Cambodja hoeven niet bang te zijn, want er staan 20 ratten klaar om Magawa op te volgen.

Reacties

Stoer is het natuurlijk niet, maar een mooie oplossing is het wel.

In september kreeg Magawa nog een hoge onderscheiding voor zijn levensreddende werk. Wat zal dat beest trots zijn!



Vijf jaar is trouwens een uitzonderlijk hoge leeftijd voor een rat. De meeste halen net de helft daarvan. Dat wijst erop dat hij bijzonder goed verzorgd moet zijn.

