Kunstwerk verkocht voor 15.000 euro, maar het is … onzichtbaar

Een beeldhouwwerk van de Italiaanse kunstenaar Salvatore Garau is geveild voor bijna 15.000 euro. Voor een prachtig kunstwerk is dat niet bijzonder veel, maar ‘Io Sono’ (‘Ik ben’) kan moeilijk op esthetisch vlak worden beoordeeld. Het werk is namelijk onzichtbaar.



De Italiaan Salvatore Garau is een grote naam in de kunstwereld. Hij studeerde in 1973 als schilder af aan de academie van Firenze, stelde al werken tentoon in het Europees Parlement in Straatsburg en op de Biënnale van Venetië 2003. Sinds kort gooit hij het echter over een nieuwe boeg: onzichtbare kunstwerken. De sculpturen bestaan volgens Garau wel degelijk, maar enkel in zijn geest. Hij noemt zijn idee een «nieuwe, kleine revolutie.»



Zijn meest recente werk, ‘Io Sono’ (‘Ik ben’), ging enkele dagen geleden onder de hamer voor maar liefst 14.820 euro. Garau krijgt heel wat kritiek op zijn tot de verbeelding sprekende creaties, maar verweert zich. «Ik heb geen ‘niets’, maar een leegte verkocht. Dit is niets anders dan een ruimte vol energie. Als we deze leegmaken en er niets overblijft, heeft die leegte volgens het onzekerheidsprincipe van Heisenberg (een begrip uit de kwantummechanica) een gewicht. Deze condenseert en transformeert in deeltjes, en gaat dus in ons op», klinkt het.



Wie ‘Io Sono’ kocht, is niet bekend. Zeker is wel dat de gelukkige een plek van 150 cm op 150 cm moet voorzien voor het onzichtbare werk. Die ruimte is vereist om «de hoeveelheid van gedachten op één punt te concentreren, waardoor een sculptuur ontstaat die de meest uiteenlopende vormen zal aannemen.» Hoewel de koper dus geen fysiek kunstwerk in handen krijgt, ontvangt hij wel een echtheidscertificaat dat door de kunstenaar is ondertekend.



Wie ook graag een echte onzichtbare Garau ‘in huis wil’, kan deze vrijdag bieden op een ander stuk dat deze vrijdag in New York wordt geveild. Van ‘Aphrodite piange’ (‘Aphrodite huilt’) kan je zonder verbeelding enkel een op de grond getekend cirkel zien. “Dat kan ik ook”, dacht je? Misschien, maar te laat: Garau heeft zijn onzichtbare kunst geregistreerd als NFT (non-fungible token), wat de eigendom uniek maakt.

Reacties

09-06-2021 10:15:53 Mamsie

Oudgediende



De nieuwe kleren van de keizer zijn opnieuw vervaardigd. Maar dan nét even anders.

09-06-2021 10:21:08 allone

Oudgediende



Ik heb al een onzichtbare Garau hier, en die heeft niks gekost. Bovendien maak ik zulke kunstwerken zelf, al mijn hele leven. Geen kunst aan. Klein kunstje dus.

09-06-2021 10:26:04 Buick

Erelid

Wnplts: amsterdam





Laatste edit 09-06-2021 10:26 Ik zal mijn onzichtbare kunst ook eens laten veilen

09-06-2021 10:53:14 Emmo

Stamgast



Mijn onzichtbare Garau heb ik op zolder gezet. Ik liep er steeds tegenaan.

09-06-2021 11:06:03 allone

Oudgediende



@Emmo :

had je dan geen plek van 150 cm op 150 cm voor het onzichtbare werk? Die ruimte is nl. vereist om «de hoeveelheid van gedachten op één punt te concentreren, waardoor een sculptuur ontstaat die de meest uiteenlopende vormen zal aannemen.»

En dan maar wachten tot St. Juttemis tot het gebeurt...



09-06-2021 11:09:12 MIADIA

Oudgediende



S waarom heb ik dit niet bedacht?!



09-06-2021 11:25:34 allone

Oudgediende



Laatste edit 09-06-2021 11:25 @MIADIA : zelfs al had je het bedacht, als je geen grote naam in de kunstwereld hebt/bent zal niemand het kopen.

09-06-2021 11:32:56 venzje

Oudgediende



Gelul in de ruimte is zijn grootste kunstwerk.

09-06-2021 11:44:48 Grouse

Oudgediende



De grootste kunst is de kunst van het verkopen van zo(n)iets.

