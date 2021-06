Politica belooft gratis borstvergroting voor alle vrouwen als ze verkozen wordt

Een Mexicaanse politica, die tevens een OnlyFans-model is, wil dat elke vrouw gratis een borstvergroting moet krijgen als ze dat wil. Ze hoopt op die manier verkozen te worden.



Rocio Pino verdient de kost door gewaagde foto’s te delen op OnlyFans, waar ze 93 euro per jaar vraagt voor een jaarabonnement. De Mexicaanse vrouw is daarnaast kandidaat voor de centrumlinkse partij Progressive Social Networks die vorig jaar opgericht werd.



Op 6 juni worden er verkiezingen gehouden in haar staat Sonora, in het noordwesten van Mexico. Wordt ze verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dan belooft ze elke vrouw een gratis borstvergroting. Vrouwen die ooit noodgedwongen een borstamputatie moesten ondergaan, zouden daarbij voorrang krijgen.



Daarnaast belooft Pino dat, wanneer zij verkozen wordt, er meer bewustwording gecreëerd zal worden over seksueel misbruik, dat mannen die hun kinderen niet financieel steunen gestraft kunnen worden, en dat er wetten komen om vrouwen te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Reacties

09-06-2021 08:19:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.720

OTindex: 78.348

Klinkt niet als een prioriteit.. Maar ja, wie ben ik?

09-06-2021 09:18:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.593

OTindex: 7.270

@allone : Ik heb inderdaad zo'n donkerblauw vermoeden dat Sonora een paar probleempjes kent die ietsjes meer prioriteit hebben dan grotere tieten. Zoals de drinkwatervoorziening en -kwaliteit, milieuschade door intensieve mijnbouw, georganiseerde misdaad, grensproblemen met de VS, corona en een ingestorte toerismesector, om er maar een paar te noemen.

09-06-2021 09:43:54 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.824

OTindex: 37.213

krijg nou tieten

09-06-2021 09:45:18 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.594

OTindex: 3.322

En ik vind die kunsttieten niet eens mooi

