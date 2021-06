Koppel dat kindje (1) overdosis stimulerende middelen liet innemen opgepakt

Een koppel uit Florida werd deze week beschuldigd van kinderverwaarlozing nadat de autoriteiten hadden vastgesteld dat een 21 maanden oude babyjongen die onder hun hoede was, eerder dit jaar een overdosis stimulerende middelen had ingenomen.



Politieagenten reageerden op 8 januari dit jaar op een alarmoproep vanuit een huis in Venetië (FL) en vonden de babyjongen bewusteloos op de grond.



Het kindje was niet meer in staat zelf te ademen.



Het tweetal heeft verklaard dat de baby het spul had opgeraapt van de grond en in zijn mond had gestopt, meldt sarasotasheriff.org



De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht en heeft de vergiftiging overleefd.

