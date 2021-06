Celstraf voor dienstvrouw die sloeg en spuugde op 72- jarige bedlegerige patiënt

Een Singaporese vrouw is ingesloten voor mishandeling van een bedlegerige patiënt.



Behalve dat zij de patiënt sloeg, werd er ook meerder keren in zijn gezicht gespuugd, schrijft Channel News Asia.



De 26-jarige huisvrouw kreeg 10 maanden cel voor mishandeling van de 72-jarige man die verlamd raakte na een aantal beroerteaanvallen.



Het is niet de eerste keer dat een dienstvrouw in het land wordt veroordeeld. Vorig jaar werd een vrouw opgesloten die menstruatiebloed in het eten had geplaatst van haar werkgever.

