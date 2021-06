Nieuw record in Hongkong: ruim 1 miljoen euro voor parkeerplaats

Een parkeerplaats in Hongkong is geveild voor omgerekend ruim 1 miljoen euro. Voor zover bekend is het op dit moment de duurste parkeerplek ter wereld voor één auto.



De parkeerplaats maakt deel uit van een exclusief wooncomplex in de chique wijk The Peak. De projectontwikkelaar liet vorige maand 29 parkeerplekken veilen. Hoeveel de andere plaatsen hebben opgebracht, is niet bekendgemaakt.



De vakken zijn 12,5 vierkante meter groot. Dat betekent dat de vierkante-meter-prijs van de duurste plek ruim 80.000 euro bedraagt.



Het vorige record werd ook in Hongkong gevestigd, in 2019. Toen werd een parkeerplaats voor omgerekend 870.000 euro van de hand gedaan.



De onroerendgoedmarkt in Hongkong is al jaren overspannen. Dat zelfs op parkeerplaatsen grif wordt geboden, is een ontwikkeling die al zeker tien jaar gaande is. Dat de coronapandemie op zijn retour lijkt, zorgt voor een nieuwe golf optimisme onder kopers van onroerend goed.



Ook de huurprijzen stijgen pijlsnel. Vorige maand werd een appartement in The Peak verhuurd voor omgerekend ruim 200.000 euro per maand.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: