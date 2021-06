Britse politie zoekt grapjas die lammetjes steelt en ze in tuinen achterlaat

De politie in het Britse Sunderland is op zoek naar iemand die pasgeboren schaapjes steelt en ze daarna dumpt in tuinen. Dat gebeurde de afgelopen wek

Reacties

08-06-2021 16:15:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.610

OTindex: 20.421

Grapjas lijkt me niet de juiste term

08-06-2021 16:31:31 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.590

OTindex: 3.322



Dingen slopen van een ander schijnt ook heel grappig te zijn. @BatFish : De dader vindt het vast heel grappig. er lopen nou eenmaal mensen rond met een heel merkwaardig gevoel voor humor.Dingen slopen van een ander schijnt ook heel grappig te zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: