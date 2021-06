Gevangenen Roermond krijgen alleen nog kopieën van post

De gevangenis in Roermond geeft sinds een week alleen nog kopieën van post aan gevangenen, omdat wordt geprobeerd de drug spice via briefpapier binnen te smokkelen.



De gevangenisdirectie heeft ingegrepen na 'signalen' over die smokkelpogingen, zegt een woordvoerder tegen 1Limburg.



Spice is een kruidenmengsel waaraan een synthetische drug is toegevoegd. Het lijkt op cannabis maar is veel verslavender. Het is te verwerken in papier en kan op die manier een gevangenis binnen worden gesmokkeld.



De originele post wordt wel bewaard, de gevangene krijgt die wanneer zijn straf erop zit. Van zogeheten geprivilegieerde post, bijvoorbeeld van advocaten, krijgt de gevangene nog wel het origineel.

