Unieke vondst: garnalenvisser tovert slagtand van mammoet tevoorschijn uit Waddenzee.

Een unieke vangst: vissers van de WR109 hebben een slagtand van een mammoet opgevist uit de Waddenzee, meldt NH Nieuws. ,,Ter hoogte van het Scheurrak hing de tand in de touwen. Ik zag meteen wat het was”, vertelt de Texelse garnalenvisser Jan Simon de Haan.

De slagtand van de mammoet is bijna 2,5 meter lang en is vermoedelijk uit de periode van de laatste ijstijd, zo'n 50.000 jaar geleden.

Er worden regelmatig kiezen en botten van mammoeten gevonden. Een slagtand veel minder vaak. Die indruk had visser Jan Simon De Haan ook: ,,Hij is vrij looiig. Ik dacht meteen: ik pak 'm beet en laat 'm niet vallen.”

Wolharige mammoet

Volgens conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare op Texel gaat het om de slagtand van een wolharige mammoet.

Reacties

Blijkbaar is dit exemplaar sterker geweest dan de tand des tijds



Er worden trouwens best veel van dit soort vondsten opgevist. Ik heb een tijdje geleden van een klant een kies gekregen van een Mammoet. Leuk voor mijn kinderen, maar helaas begon het ding uit elkaar te vallen. Uiteindelijk was er zo weinig van over dat ik het weg heb gegooid. Ze staan geregeld op Marktplaats te koop en blijken weinig waarde te hebben.



