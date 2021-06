Restauranthouder vuurt met jachtgeweer op tafelschuimers

Een restauranthouder is aangeklaagd voor dubbele poging tot moord na een bizar incident aan zijn etablissement in Roussillon in het departement Isère

Reacties

07-06-2021 20:43:57 Mikeph

En gericht schot op je krijgen en dan gelukkig alleen je arm kwijt raken, het had erger kunnen zijn. Hij mag wel in zijn handen wrij oh wacht.

