ANP gaat genderneutrale voornaamwoorden gebruiken

De hofleverancier van snelle nieuwsberichten voor de Nederlandse media krijgt er een paar voornaamwoorden bij. Voortaan duidt het ANP mensen die zich niet als man of vrouw identificeren genderneutraal aan. ‘Hij’, ‘zij’, ‘hem’ en ‘haar’ maken plaats voor ‘die’, ‘hen’ of ‘hun’.



“Mensen die buiten de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’ vallen, worden in het nieuws vaak alsnog in een van die hokjes geduwd”, zegt de voorzitter van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. “Het ANP laat nu zien dat het heel eenvoudig is om op correcte wijze over non-binaire mensen te berichten.”



Het ANP is niet het eerste journalistieke medium dat genderneutrale voornaamwoorden invoert. Tijdschrift Linda gebruikt ze ook, evenals de Volkskrant, die onlangs ‘hen’ en ‘hun’ schreef in een interview met iemand die zich niet als man of vrouw identificeert. Ook Trouw heeft het gebruik van deze woorden opgenomen in zijn stijlgids, met het voorbehoud dat er wel een uitleg bij moet omdat lezers dit niet gewend zijn.



Ook het persbureau zal het nieuwe taalgebruik telkens uitleggen. “Taal leeft, soms schuurt of wringt dat. Maar nieuw taalgebruik went ook”, zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. “We gaan met deze aanpassing in ons stijlboek mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds meer genderdiverse personen in het nieuws maken duidelijk zich niet te herkennen in de wijze waarop ze beschreven worden.”



Het ANP levert aan nagenoeg de hele Nederlandse journalistiek nieuwsberichten, fotografie en radiobulletins. Of deze afnemers de aangepaste aanduidingen overnemen, is aan de media zelf. Het persbureau zegt de aanpassing blijvend te evalueren en die opnieuw aan te passen wanneer daartoe aanleiding is.



Reacties

07-06-2021 06:31:53 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 786

OTindex: 671

Met alle respect, maar in een land waar de taal steeds verder achterop raakt qua grammatica, moeten we steeds meer op onze woorden gaan letten bij het aanspreken van anderen.



Het zal mijn leeftijd wel zijn, waardoor ik iets minder flexibel ben geworden met betrekking tot dit soort "problematiek".



Verder ben ik erg begripvol naar de mensen die dit wel willen, maar doe een beetje relaxed met de taal. Het is echt niet gemeen bedoeld als we hij en zij zeggen.

07-06-2021 07:36:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.578

OTindex: 7.265

Ach, ik vind het wel handig. Ik ken inmiddels verschillende mensen van wie ik zelfs niet eens weet welk geslacht of gender ze hebben, dus dan is het wel fijn als ik daar niet over hoef na te denken.

07-06-2021 07:54:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.777

OTindex: 37.205

ANP gaat gewoon met de tijd mee

07-06-2021 07:59:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.700

OTindex: 78.334



Maar als ik iemand aanspraak zeg ik sowieso 'je'.. dus hopelijk kom ik niet in de situatie dat ik het nodig zal hebben. @venzje : het enige 'probleem' voor mij hier is dat 'hen' of 'hun' voor mijn gevoel meervoud is, dan wordt het wel wennen om een enkele persoon er mee aan te spreken..Maar als ik iemand aanspraak zeg ik sowieso 'je'.. dus hopelijk kom ik niet in de situatie dat ik het nodig zal hebben.

07-06-2021 08:31:50 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 871

OTindex: 73

@venzje :

Ach, ik vind het wel handig. Ik ken inmiddels verschillende mensen van wie ik zelfs niet eens weet welk geslacht of gender ze hebben, dus dan is het wel fijn als ik daar niet over hoef na te denken. QuoteAch, ik vind het wel handig. Ik ken inmiddels verschillende mensen van wie ik zelfs niet eens weet welk geslacht of gender ze hebben, dus dan is het wel fijn als ik daar niet over hoef na te denken.



Helemaal mee eens.



@botte bijl :

ANP gaat gewoon met de tijd mee QuoteANP gaat gewoon met de tijd mee



Jep, talenstudies zijn descriptief, niet prescriptief. Dat betekent dat organisaties zoals de Taalunie of ANP het dagelijks taalgebruik dienen te beschrijven en over te nemen. Zij dienen niet zelf te bedenken hoe de taal eruit moet zien en dat voor te schrijven aan anderen.



In de dagelijkse praktijk worden de genderneutrale voornaamwoorden al regelmatig gebruikt en ANP pakt dit op, zoals het hoort.



@allone :

: het enige 'probleem' voor mij hier is dat 'hen' of 'hun' voor mijn gevoel meervoud is, dan wordt het wel wennen om een enkele persoon er mee aan te spreken..;) Quote @venzje : het enige 'probleem' voor mij hier is dat 'hen' of 'hun' voor mijn gevoel meervoud is, dan wordt het wel wennen om een enkele persoon er mee aan te spreken..;)



Ja, dat probleem snap ik wel. De vorm 'hen' of 'hun' is komen overwaaien uit het Engels. Daar bestaat 'they' naast derde persoon meervoud al zeker sinds de tijd van Shakespeare ook als genderneutraal enkelvoud. Ik geloof dat Shakespeare het zelf gebruikte als hij iemands geslacht nog geheim probeerde te houden voor het theaterpubliek.



Nederlands heeft die historie niet dus hier klinken die woorden een stuk vreemder... maar zoals alle veranderingen in de taal denk ik dat het wel went. Helemaal mee eens.Jep, talenstudies zijn descriptief, niet prescriptief. Dat betekent dat organisaties zoals de Taalunie of ANP het dagelijks taalgebruik dienen te beschrijven en over te nemen. Zij dienen niet zelf te bedenken hoe de taal eruit moet zien en dat voor te schrijven aan anderen.In de dagelijkse praktijk worden de genderneutrale voornaamwoorden al regelmatig gebruikt en ANP pakt dit op, zoals het hoort.Ja, dat probleem snap ik wel. De vorm 'hen' of 'hun' is komen overwaaien uit het Engels. Daar bestaat 'they' naast derde persoon meervoud al zeker sinds de tijd van Shakespeare ook als genderneutraal enkelvoud. Ik geloof dat Shakespeare het zelf gebruikte als hij iemands geslacht nog geheim probeerde te houden voor het theaterpubliek.Nederlands heeft die historie niet dus hier klinken die woorden een stuk vreemder... maar zoals alle veranderingen in de taal denk ik dat het wel went.

07-06-2021 08:37:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.700

OTindex: 78.334



En in het Duits 'Sie'.. maar dat kan 3 dingen betekenen.. @Kooldioxide : ja da's waar .. en we hebben in het Nederlands natuurlijk 'u' wat zowel enkel- als meervoud kan zijn..En in het Duits 'Sie'.. maar dat kan 3 dingen betekenen..

07-06-2021 09:17:08 Buick

Erelid

WMRindex: 1.406

OTindex: 385

Wnplts: amsterdam



Het is nu net als vlees. Men wil geen vlees, maar bestellen wel een vegetarische gehaktbal.

En waarom worden er geen nieuwe termen bedacht. Bv xyn voor iemand die geen hij of zij is, dan zeg je xy, spreek uit als ksij.Het is nu net als vlees. Men wil geen vlees, maar bestellen wel een vegetarische gehaktbal.

07-06-2021 09:21:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.578

OTindex: 7.265





Inderdaad, u is in principe nog ingewikkelder, want dat kan als onderwerp, meewerkend en lijdend voorwerp worden gebruikt, in enkelvoud én in meervoud. Toch vergist niemand zich daarmee.



Bij het gebruiken van die wijst het zich al vanzelf. Maar ook wanneer je hen gebruikt als nominatief heb je geen probleem. Je herkent het direct als genderneutraal voornaamwoord omdat de meervoudige betekenis van hen nooit in de onderwerpspositie voorkomt. Daarnaast krijgt de zin vervolgens een enkelvoudige persoonsvorm, wat de betekenis nog beter herkenbaar maakt.



Laatste edit 07-06-2021 09:22 @allone : Het is inderdaad puur onwennigheid.Inderdaad,is in principe nog ingewikkelder, want dat kan als onderwerp, meewerkend en lijdend voorwerp worden gebruikt, in enkelvoud én in meervoud. Toch vergist niemand zich daarmee.Bij het gebruiken vanwijst het zich al vanzelf. Maar ook wanneer jegebruikt als nominatief heb je geen probleem. Je herkent het direct als genderneutraal voornaamwoord omdat de meervoudige betekenis vannooit in de onderwerpspositie voorkomt. Daarnaast krijgt de zin vervolgens een enkelvoudige persoonsvorm, wat de betekenis nog beter herkenbaar maakt.

07-06-2021 09:28:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.700

OTindex: 78.334



Of zie ik dat verkeerd? @venzje : wat mij nieuw lijkt is dit door iemand bedacht en geïntroduceerd wordt, terwijl meestal nieuwe dingen langzaam ontstaan en zich ontwikkelen ...Of zie ik dat verkeerd?

07-06-2021 09:36:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.601

OTindex: 27.400

Quote:

“Het ANP laat nu zien dat het heel eenvoudig is om op correcte wijze over non-binaire mensen te berichten.” Mogelijk, al heb ik mijn twijfels.



Ik vermoed dat het er in ieder geval niet duidelijker op wordt, vooral omdat er in Nederland, zoals

Ik kan bijvoorbeeld ook nog steeds niet wennen aan het woord "witte" als er blank bedoeld wordt. In dit geval bestond de infrastructuur in Nederland wel maar in het Angelsaksisch niet. Toch worden die incorrecte Angelsaksische termen letterlijk vertaald waardoor een volledig andere uitdrukking ontstaat.



Persoonlijk zou ik opteren voor het genderneutrale "het". Mogelijk, al heb ik mijn twijfels.Ik vermoed dat het er in ieder geval niet duidelijker op wordt, vooral omdat er in Nederland, zoals @Kooldioxide hierboven al aangeeft, geen bestaande structuur bestaat.Ik kan bijvoorbeeld ook nog steeds niet wennen aan het woord "witte" als er blank bedoeld wordt. In dit geval bestond de infrastructuur in Nederland wel maar in het Angelsaksisch niet. Toch worden die incorrecte Angelsaksische termen letterlijk vertaald waardoor een volledig andere uitdrukking ontstaat.Persoonlijk zou ik opteren voor het genderneutrale "het".

07-06-2021 10:09:33 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.578

OTindex: 7.265





Dat gaat hier ook op. Want voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking moge dit misschien relatief nieuw zijn, in kleinere kring is het gebruik ontstaan, zijn meerdere mogelijkheden uitgeprobeerd en lijkt dit zich te hebben ontwikkeld tot een soort standaard.

Maar in absolute zin is het natuurlijk toch nog vrij jong, want de genderemancipatie is eenvoudigweg nog niet zo oud en daarin is sowieso nog een lange weg te gaan.



@Emmo : Het is geen optie, want dat wordt al eeuwen uitsluitend gebruikt voor dieren en voorwerpen en zou daardoor de betreffende mensen meteen in die categorie plaatsen.

.



Laatste edit 07-06-2021 10:17 @allone : Alles wat langzaam ontstaat en zich ontwikkelt is ooit door iemand verzonnen en geïntroduceerd.Dat gaat hier ook op. Want voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking moge dit misschien relatief nieuw zijn, in kleinere kring is het gebruik ontstaan, zijn meerdere mogelijkheden uitgeprobeerd en lijkt dit zich te hebben ontwikkeld tot een soort standaard.Maar in absolute zin is het natuurlijk toch nog vrij jong, want de genderemancipatie is eenvoudigweg nog niet zo oud en daarin is sowieso nog een lange weg te gaan.is geen optie, want dat wordt al eeuwen uitsluitend gebruikt voor dieren en voorwerpen en zou daardoor de betreffende mensen meteen in die categorie plaatsen.

07-06-2021 10:43:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.601

OTindex: 27.400

@venzje :

@Emmo : Het is geen optie, want dat wordt al eeuwen uitsluitend gebruikt voor dieren en voorwerpen en zou daardoor de betreffende mensen meteen in die categorie plaatsen. Quoteis geen optie, want dat wordt al eeuwen uitsluitend gebruikt voor dieren en voorwerpen en zou daardoor de betreffende mensen meteen in die categorie plaatsen. Het was dan ook een "beetje" ironisch bedoeld. Knuppel, hoenderhok... dat soort dingen.

07-06-2021 11:39:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.578

OTindex: 7.265

@Emmo : Zelf ben ik wat voorzichtiger in dit hoenderhok. Ik weet van vrij dichtbij hoe moeilijk veel van deze hoenders het hebben, tot soms regelrecht traumatisch aan toe.

07-06-2021 12:55:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.601

OTindex: 27.400



Iemand die zich vrouw voelt wordt in het algemeen zal vrouw aangesproken en idem dito een man. Iemand die er nog niet uit is afhankelijk van het aanhangsel.

Aan boord heb je weinig tijd en geduld voor dergelijke babbelguigjes. Trauma's alleen bij mensen die met zichzelf in de knoop zaten.

Daar ga je geduldig naar zitten luisteren tot ze hun verhaal verteld hebben, geeft ze vervolgens een schop onder de kont (shocktherapie) en ze draaien gewoon weer mee.



Ik krijg sterk de indruk dat juist het medeleven en de voorzichtige aanpak tot meer trauma's leiden dan die shocktherapie.

Zachte heelmeesters. @venzje : Voor mij is het uitsluitend een vorm van semantiek. Ik heb zeker wel personen van allerlei kunne meegemaakt, maar nooit dat deze semantiek hen ook maar ergens in de weg zat.Iemand die zich vrouw voelt wordt in het algemeen zal vrouw aangesproken en idem dito een man. Iemand die er nog niet uit is afhankelijk van het aanhangsel.Aan boord heb je weinig tijd en geduld voor dergelijke babbelguigjes. Trauma's alleen bij mensen die met zichzelf in de knoop zaten.Daar ga je geduldig naar zitten luisteren tot ze hun verhaal verteld hebben, geeft ze vervolgens een schop onder de kont (shocktherapie) en ze draaien gewoon weer mee.Ik krijg sterk de indruk dat juist het medeleven en de voorzichtige aanpak tot meer trauma's leiden dan die shocktherapie.Zachte heelmeesters.

07-06-2021 13:19:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.578

OTindex: 7.265



Het gaat juist om mensen die in beide richtingen niet thuis horen. En juist voor deze categorie is nergens plaats. Die harde heelmeesters hebben daar al tot meerdere zelfmoorden geleid. @Emmo : Het gaat hier niet om mensen die zich vrouw dan wel man voelen, of dat zijn. Die laten zich namelijk met hij of zij aanduiden, onafhankelijk van het eventuele aanhangsel.Het gaat juist om mensen die in beide richtingen niet thuis horen. En juist voor deze categorie is nergens plaats. Die harde heelmeesters hebben daar al tot meerdere zelfmoorden geleid.

07-06-2021 13:50:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.777

OTindex: 37.205

uitgerekend hen is totaal ongeschikt voor alles dat geacht wordt genderneutraal te zijn

