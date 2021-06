Jongen (7) door vader vastgebonden aan stok, overgoten met honing en op dak achtergelaten

Een 7-jarige jongen uit Egypte werd door zijn vader aan een stok vastgebonden, overgoten met honing en op het dak van de woning achtergelaten waar hij werd gestoken door bijen en gebeten door muskieten.



Het kind werd op deze manier gestraft, nadat een buurman hem had beschuldigd van diefstal.



Het is niet bekend hoe lang hij op het dak was, schrijft Eminatra.



De moeder, die verschrikkelijk bang is voor haar echtgenoot, schakelde in het geheim de politie in en vluchtte met haar zoon naar een ander dorp.



Buren beweren dat de vader de jongen vaker extreem mishandelde. Zo moest hij het vaker dagen zonder eten en water doen.

Reacties

06-06-2021 18:27:34 Ronnymij

Erelid



WMRindex: 786

OTindex: 671

Wat een zieke rotzak is die vader. Ik kan mij niet eens voorstellen dat je zoiets met je kind doet. Er zijn toch beschaafder manieren om te straffen.



Er staat verder niet wat er met de vader gebeuren gaat, maar ik neem aan dat deze ernstige mishandeling milder wordt bestraft dan wat hij heeft gedaan.

06-06-2021 18:44:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.700

OTindex: 78.334



Misschien wordt de echtgenote wel gestraft, omdat ze haar echtgenoot verlaten heeft???



Maar. Ik hoop voor moeder en zoon dat ze een betere plaats vinden om te leven... @Ronnymij : als hij ueberhaupt bestraft wordt.Misschien wordt de echtgenote wel gestraft, omdat ze haar echtgenoot verlaten heeft???Maar. Ik hoop voor moeder en zoon dat ze een betere plaats vinden om te leven...

06-06-2021 19:43:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.514

OTindex: 85.085

Zo'n rotzak van een vent kan van mij op het dak gaan zitten, compleet met het garnituur van zijn eigen makelij.

Stok en honing dus.

06-06-2021 19:51:54 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.777

OTindex: 37.205

Quote:

Het kind werd op deze manier gestraft, nadat een buurman hem had beschuldigd van diefstal.

als nu ook nog blijkt dat hij helemaal niets heeft gestolen, dan is het circus kompleet als nu ook nog blijkt dat hij helemaal niets heeft gestolen, dan is het circus kompleet

06-06-2021 21:46:56 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.795

OTindex: 3.165

Dus een beschuldiging zorgt voor deze straf. Heeft de buurman dit geweten? Ik hoop dat deze vrouw en zoon niet gestraft worden voor het weglopen maar dat ze mag scheiden, want ik heb me even ingelezen en ze moeten voordien eerst in therapie om te kijken of het huwelijk nog te redden is, dan ben je klaar met zo'n narcist.

07-06-2021 00:09:26 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.327

OTindex: 1.754

@Ronnymij : Zoiets heet een man met een kind...hem een vader noemen is echt te veel eer!

