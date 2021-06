Jerry van Dijk uit Hoogezand wil wanhopig graag van zijn Ford Mondeo 1.8 af.

Het is niet erg als je met deze auto dwars door een lantaarnpaal rijdt of hem uitleent aan je schoonmoeder, schrijft Jerry van Dijk uit Hoogezand in een advertentie over zijn Ford – ‘hok op wielen’ – Mondeo 1.8. ‘Kopen is meenemen. Wil deze bak nooit meer zien.’



Er is geen woord gelogen van zijn advertentie, zegt Jerry. Hij kocht de Ford Mondeo twee jaar geleden uit nood, voor een schijntje. ,,Toen deed het meeste het nog wel. Ik heb een gezin dus ik dacht: een stationcar, veel ruimte.”



Vorig jaar kwam de auto zelfs nog redelijk goedkoop door de apk. ,,Maar vooral de laatste maanden laat ‘ie me constant in de steek. Twee weken geleden kwam mijn vrouw thuis en zegt: moet je nou toch eens kijken, het raam is eruit gevallen! Dus ik heb dat raam er met bouwlijm weer in gelijmd. Zegt mijn vrouw twee dagen later dat ‘ie niet meer op de handrem wil. Tering zeg. Is de borgknop er gewoon afgesprongen.”



Volgens Jerry hoor je de auto van een kilometer afstand aan komen piepen. ‘En vanuit stilstand aarzelt hij zo nu en dan of hij wel voor- of achteruit wil. Maar alleen als het jou slecht uitkomt.’



De blower van de auto doet het al heel lang alleen nog maar op de hoogste stand. Jerry: ,,De verwarming doet het niet in de winter, tenzij je er 20 kilometer mee rijdt en dan snel de verwarming aanzet: dan krijg je één zuchtje warme wind en dan houdt hij ermee op”.

‘Als kers op de taart klappert er een draagarm bij elke drempel’, schrijft Jerry in zijn advertentie. ,,Toen de versnellingsbak het ook nog begaf dacht ik: nu ben ik er klaar mee.”

Op zijn advertentie, die hij onder andere op Facebook zette, kreeg Jerry een handjevol serieuze reacties en een heleboel niet serieuze.



Hij is blij dat dat de auto vanmiddag nog wordt opgehaald. ,,Voor 325 euro nog wel, en inmiddels wordt er zelfs meer geboden. Ik vermoed dat de koper een ijzerboer is. En dat het puur om de katalysator gaat en om het ijzer dat nog om de auto zit. Ik hoop in elk geval niet dat ze erin gaan rijden, haha!”

Reacties

06-06-2021 16:36:31 Emmo

Ik had dat ding al wat eerder ingeruild voor 'n trapauto.

06-06-2021 16:42:09 allone

Er zijn wel meer mensen die hun ouwe kapotte auto verkopen. Dus waarom is dit nieuws, en wat is hier vreemd aan? Begrijp ik iets niet?

06-06-2021 16:43:58 Emmo

@allone : Dat die vent daar een advertentie van gemaakt heeft. De Ford-dealer zal wel staan te juichen.

06-06-2021 16:45:53 allone

Laatste edit 06-06-2021 16:47 @Emmo : hij heeft er iig meer voor gekregen dan mijn kennis, die 150 euro van de sloop kreeg. Ik weet niet hoe duur zijn advertentie was.... Oh, op Facebook, dus gratis waarschijnlijk?! En waarom moet de Ford-dealer juichen?

06-06-2021 17:16:24 Emmo

@allone : Vanwege de enorme reclame voor zijn merk, Buckler stijl.

06-06-2021 18:16:57 Mikeph

En auto die steeds meer mankementen krijgt is alleen geen goede reclame voor een Merk

06-06-2021 18:42:34 allone

@Emmo : .. vandaag is een dag dat alles uitgelegd moet worden.

06-06-2021 19:48:23 botte bijl

heb het krantenartikel er bij gehaald, en de auto is op een leeftijd waarop je de nodige mankementen kan verwachten....



06-06-2021 20:50:14 Grouse

Ik heb ooit exact zo'n zelfde gehad. Een nieuwe. Niks dan drama met die auto.

06-06-2021 20:56:04 botte bijl

heb er nooit één gehad, maar vond het model wel mooi, en dat wil wat zeggen bij mij en Ford

06-06-2021 23:25:26 Emmo

@botte bijl : Voor mij is een auto iets met vier wielen eronder. Anders niks. Model??? Merk??? Assie maar aan de verwachtingen voldoet.

07-06-2021 07:51:21 venzje

Er is natuurlijk een reden waarom je tweedehands Mondeo's voor een schijntje kunt kopen.

Zelf ben ik ook eens in die val getrapt. Uiteindelijk werd het alsnog een dure wagen.

