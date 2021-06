Bejaarde man smeert ontlasting in neus ter bescherming coronavirus, familie radeloos

Een 80-jarige man is ervan overtuigt dat ontlasting het coronavirus zal tegenhouden indien hij die in z’n neusgaten smeert.



De weduwnaar smeert het bruine spul ook op z’n lippen.



De familie van de man maakt zich ernstig zorgen om de mentale gesteldheid van de man, delen ze mee in een post op sociale media.



Ze vertellen dat de man er stellig van is overtuigt dat fecaliën een beschermfunctie hebben in de strijd tegen het virus.



De alleenwonende man is al ruim 8 maanden bezig met de bizarre handeling en heeft inmiddels last van extreme vurige roodheid rondom z’n neus en lippen.



Er wordt gepoogd de hardhorige man op te nemen in een tehuis, hetgeen de man weigert. De man woont al sinds het overlijden van z’n vrouw langer dan 7 jaar geleden op zichzelf en krijgt weinig bezoek van zijn kinderen.



Sociale media gebruikers zeggen dat de man mogelijk een zware vorm van dementie of Alzheimer heeft aangezien hij zich ook agressief gedraagt richting familie en buitenstaanders.

Reacties

06-06-2021 15:07:12 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Sociale media gebruikers zeggen dat de man mogelijk een zware vorm van dementie of Alzheimer heeft



En daar zouden ze zomaar eens hélemaal gelijk in kunnen hebben.

Zo dement als een deur lijkt me deze meneer. En daar zouden ze zomaar eens hélemaal gelijk in kunnen hebben.Zo dement als een deur lijkt me deze meneer.

06-06-2021 16:35:00 Emmo

Stamgast



Alzheimer ís toch een vorm van dementie?

06-06-2021 18:32:22 Ronnymij

Erelid



Krijg je dan geen ernstige ziektes op deze manier?

De man zou tegen zichzelf beschermd moeten worden en opgenomen. Er komt blijkbaar toch niemand van de familie echt helpen, voor zover dat nog mogelijk is natuurlijk.

06-06-2021 19:38:59 Mamsie

Oudgediende



Maar misschien dat hij alle hulp en interventie met kracht afwijst.

Ik weet niet of dit hier in Nederland speelt of elders.

En hoe de familie samengesteld is.

Maar het is een trieste toestand. @Ronnymij : Die man lijkt me een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.Maar misschien dat hij alle hulp en interventie met kracht afwijst.Ik weet niet of dit hier in Nederland speelt of elders.En hoe de familie samengesteld is.Maar het is een trieste toestand.

06-06-2021 19:43:17 botte bijl

Stamgast



@Ronnymij :

hij heeft in ieder geval al huidklachten....

in een eerdere fase is het niet gelukt om die man ergens opgenomen te krijgen. met dit nieuwe gegeven is het misschien een idee om het nog een keer te proberen hij heeft in ieder geval al huidklachten....in een eerdere fase is het niet gelukt om die man ergens opgenomen te krijgen. met dit nieuwe gegeven is het misschien een idee om het nog een keer te proberen

07-06-2021 00:22:39 HoLaHu

Oudgediende



@botte bijl : @Mamsie :

Mijn schoonvader is nu ook een lastige man, gooit vaak de kont tegen de krib en klaagt regelmatig steen en been.

Maar dat is niet de man die hij vroeger was. Vroeger was hij een heel aardige man, die best meegaand was. De Alzheimer verandert hem en daar kan hij niks aan doen. Dus we blijven bij hem komen, want het is niet zijn schuld dat hij Alzheimer heeft.

Het feit dat deze man weinig bezoek krijgt van zijn kinderen zou dus ook gewoon kunnen betekenen dat het vroeger ook al een lastige vent was, geen aardige vader of man...



Laatste edit 07-06-2021 00:23 @Ronnymij : Hij krijgt weinig bezoek van zijn kinderen, hij kan agressief zijn naar familie toe...Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het gewoon een lastige man is/was...ook al voor hij dement begon te worden.Mijn schoonvader is nu ook een lastige man, gooit vaak de kont tegen de krib en klaagt regelmatig steen en been.Maar dat is niet de man die hij vroeger was. Vroeger was hij een heel aardige man, die best meegaand was. De Alzheimer verandert hem en daar kan hij niks aan doen. Dus we blijven bij hem komen, want het is niet zijn schuld dat hij Alzheimer heeft.Het feit dat deze man weinig bezoek krijgt van zijn kinderen zou dus ook gewoon kunnen betekenen dat het vroeger ook al een lastige vent was, geen aardige vader of man...

07-06-2021 07:56:09 venzje

Oudgediende



In India schijnen ze zoiets heel normaal te vinden, als ik het coronanieuws uit dat land zo eens de revue laat passeren.

07-06-2021 08:10:57 botte bijl

Stamgast



@HoLaHu :

inderdaad, als mensen een vorm van dementie krijgen, dan veranderen ze. zo was een inmiddels oom van mij vroeger irritant bazig, maar toen zijn verstandelijke vermogens afnamen werd hij veel vriendelijker.... inderdaad, als mensen een vorm van dementie krijgen, dan veranderen ze. zo was een inmiddels oom van mij vroeger irritant bazig, maar toen zijn verstandelijke vermogens afnamen werd hij veel vriendelijker....

