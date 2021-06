Kudde losgeslagen olifanten nadert miljoenenstad, China zet drones in

In het zuiden van China laat een kudde wilde olifanten een spoor van vernieling achter. De grote zoogdieren naderen de miljoenenstad Kunming. Er zijn tientallen politievoertuigen en negen drones ingezet om de olifanten in de gaten te houden.



Sinds hun ontsnapping uit een natuurreservaat in april hebben de dieren zo'n 500 kilometer afgelegd.



De grote zoogdieren eten maisgewassen kaal en vernielen landbouwschuren.



Het gaat om vijftien Aziatische olifanten, die een beschermde status genieten in China. Een volwassen dier kan zo'n 6 meter lang en 3 meter hoog worden.



Tot nu toe zijn er geen meldingen van gewonden. Wel heeft de kudde naar euro's omgerekend inmiddels voor bijna negen ton aan schade veroorzaakt, meldt staatspersbureau Xinhua. Zo'n 56 hectare landbouwgrond is beschadigd geraakt of kaalgevreten. Met angst onder de lokale bevolking tot gevolg.



Vorige week donderdag zwierven de olifanten zes uur door de straten van een stad. Bewoners waren vooraf gewaarschuwd om binnen te blijven en het verkeer werd omgeleid.



Sinds deze week is er een speciale commandopost opgericht om de dieren te monitoren. Het team bestaat uit ruim 360 agenten, experts en hulpverleners. Uit de dronebeelden wordt opgemaakt dat de olifanten nu zo'n 20 kilometer van de provinciehoofdstad Kunming zijn verwijderd.



Het team meldt dat er zo'n 18 ton voer is verzameld. Daarmee kunnen de autoriteiten de dieren weglokken van de stad met zo'n 7 miljoen inwoners. Ook zijn er met vrachtwagens blokkades opgeworpen.



Hoe de kudde het natuurreservaat in de regio Xishuangbanna is ontsnapt, is nog onduidelijk. Volgens Chinese media dolen er er wel vaker wilde olifanten door de provincie Yunnan. De populatie daar wordt op zo'n 300 geschat.

Reacties

Met strategisch neergelegde ananassen proberen ze de slenterende slurfdieren om grote steden heen te leiden. .... In het kielzog daarvan reist ook een kudde socialemedia-influencers mee, die als stunt de achtergelaten ananassen opeten en dat livestreamen. En er stond in de Trouw ook iets over ananas, @Mamsie

