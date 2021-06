Meisje (17) verjaagt beer uit achtertuin VS om honden te beschermen

Bijzondere beelden uit Californië. Daar sloegen honden alarm toen een beer, die twee jongen bij zich had, nietsvermoedend over de muur van een achtertuin klom. De honden probeerde de beer weg te jagen, waarop die een paar keer flink uithaalde. Maar een 17-jarig meisje schoot haar honden direct te hulp.Het meisje, Hailey Morinico, kwam af op het geblaf van de honden en aarzelde geen moment. Op beelden is te zien hoe ze op de beer afrent en het dier van de tuinmuur afduwt.Toen daarna één van de vijf honden achterbleef terwijl de rest al was weggerend, besloot ze het beestje op te tillen en in veiligheid te brengen. Ondertussen dropen de beer en haar twee jongen af.Hoewel zowel het meisje als de honden flink geschrokken waren, zijn ze niet ernstig gewond geraakt. Het meisje had een klein schrammetje, maar was verder ongedeerd.