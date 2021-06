6000 eieren in huis als huwelijkscadeau: We kunnen er wel om lachen

BARNEVELD - Het zal je maar gebeuren: na een mooie huwelijksdag thuiskomen en 6000 eieren in huis vinden. Het overkwam Alianne Henken en haar kersverse man Mark van der Grift uit Barneveld, afgelopen vrijdag. Dinsdagavond wilden ze de eieren gaan verkopen. "Zelf kunnen we ze echt niet op."



Vrienden van het paar hebben de eieren als verrassing neergelegd. "We kwamen thuis en wisten niet wat we zagen", vertelt Alianne. "We hadden wel iets verwacht, maar dit absoluut niet. We hebben ook niet zoveel met eieren", lacht ze. "Soms eten we er wel eens eentje, maar niet gek veel."



Het stel is vrijdag ook nog eens voor het eerst in Barneveld komen wonen. "Onze vrienden dachten waarschijnlijk: dit is een heel hartelijk Barnevelds welkom."



Nu, een paar dagen later, kunnen ze nog steeds lachen om de actie. "Er zijn tien trays achtergelaten, maar dat waren er niet genoeg." Alianne en haar man hebben flink rondgescharreld om er nog een aantal bij te krijgen. "We hebben uiteindelijk tweehonderd trays kunnen vullen."



Vanavond willen ze het grootste deel daarvan verkopen. Met de opbrengst hopen ze een barbecue te geven. "Ik verwacht dat we het grootste deel wel kwijtraken, behoorlijk veel mensen hebben al aangegeven mee te willen doen. Al met al is het hartstikke leuk", besluit ze.

Daar kun je aardig weeshuis van te eten geven

