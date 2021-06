Politie rijdt gestolen auto bewust de sloot in bij Beckum

Politieagenten hebben bewust maandag een auto de sloot ingeduwd bij Beckum. De bestuurder, een 63-jarige man uit Deventer, was eerder al eens aangehouden voor autodiefstal. Deze keer was de auto maandagmiddag gestolen in het Duitse Borken.

"Er is een klein risico genomen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Maar de collega's wisten precies wat ze deden. Ze kenden de omgeving, er waren geen bomen, het was buiten de bebouwde kom en er reden geen fietsers op dat moment."



Volgens Westerhoff is de man een bekende van de politie. "Het was duidelijk dat meneer niet ging stoppen. Tijdens de achtervolging was hij ook al een keertje aangetikt, zoals dat heet, maar dat had ook geen resultaat. Toen is dus voor deze oplossing gekozen. Ik heb begrepen dat het uiteindelijk met een snelheid van zo'n 40 kilometer per uur was, dus dat viel mee."



Dat de Deventenaar meer politiemensen bezig hield bleek wel uit het feit dat binnen enkele seconden meerdere politie-eenheden ter plaatse waren. De man, die een fors strafblaf blijkt te hebben, is nog kort nagekeken door ambulancepersoneel, maar kon vervolgens worden meegenomen. Hij zit nog vast. De Duitse politie onderzoekt de diefstal verder. Er komt een internationaal uitleveringsbevel.



Het bleek de tweede keer dat de auto van de eigenaresse was gestolen. Volgens Westerhoff reageerde zij vrij relaxed over de schade aan het voertuig.

