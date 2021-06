Yab Yum-documentaire krijgt toch première, in beddenbioscoop

De documentaire Yab Yum van regisseur Anna van 't Hek krijgt alsnog een première in de bioscoop. De film, over de roemruchte Amsterdamse nachtclub annex bordeel, zou in de bioscopen te zien zijn voordat de NPO hem eind april uitzond. Maar door de coronalockdown kon dit plan niet doorgaan.



De veelgeprezen documentaire wordt nu vertoond op de openingsavond van de nieuwe 'beddenbioscoop' in Amsterdam. Yab Yum wordt vertoond op maandagavond 7 juni. Het is de bedoeling dat de regisseur ook aanwezig is om naderhand vragen te beantwoorden.



In de beddenbioscoop in de Houthavens kunnen bezoekers liggend in een bed film kijken. Er worden de komende weken nieuwe en oude titels gedraaid; onder meer True Romance, A Prophet, Fight Club, The Hangover, Inglourious Basterds en Love Actually staan op het programma. In de middagvoorstellingen draaien titels die meer geschikt voor kinderen, zoals The Lion King en Frozen.



De beddenbioscoop is een tijdelijk initiatief; in principe sluit de zaal met bedden op 23 juni weer de deuren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: