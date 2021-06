Man maakt foto onder jurk van vrouw in supermarkt

Een gepensioneerde ambtenaar deed afgelopen weekend wel iets heel opvallends…De 59-jarige man werd zaterdag aangehouden in een supermarkt in de Braziliaanse hoofdstad Brasília voor het maken van een foto onder de jurk van een vrouwelijke bezoeker.Het 39-jarige slachtoffer droeg een lange jurk en was op het moment dat de man de foto nam, een artikel van de bovenste plank aan het pakken. Dat meldt het Braziliaanse Globo.De dader werd na 48 uur op borgtocht vrijgelaten en de zaak zal naar verluidt in het geheim worden afgehandeld wegens de status van de man.Opmerkelijk is dat de man al eerder werd aangehouden voor een soortgelijk vergrijp in een supermarkt. Hij zou toen foto’s hebben gemaakt van de intieme zone’s van een vrouw.De man van het slachtoffer zag het voorval echter gebeuren, viel hem aan en nam z’n telefoon in beslag, waarna de dader vluchtte.